Burkina Faso: Sécurité - La formation des unités Anti banditisme et terrorisme lancée

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé une rencontre avec les responsables et chefs des… Plus »

D'une part en période de stabilité, vous serez chargés de soutenir les dispositifs policiers de la routine dans la lutte contre le banditisme et le terrorisme à travers la prévention de la commission des infractions dans la ville de Ouagadougou et les villages environnants.

Le Ministre d'Etat, Simon Compaoré a salué la prompte réaction de l'Union Européenne et du PARSIB face à sa requête d'accompagnement. Aux Gendarmes et Policiers bénéficiaires de cette formation, il a laissé entendre : « Cette série de formation devra donc vous permettre d'être opérationnels en tout temps.

La formation des unités mixtes d'intervention ABT (Police, Gendarmerie) vise le renforcement des capacités d'intervention, spécifiquement pour améliorer la réponse aux actes terroristes et à une meilleure gestion et intervention en cas de crise.

Cette formation entre dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la protection civile à travers notamment le banditisme et le terrorisme. Elle a été initiée par le Ministère de la sécurité avec l'appui financier de l'Union Européenne(UE) et l'appui technique du Programme d'Appui à la Sécurité Intérieure du Burkina Faso (PARSIB).

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.