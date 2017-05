Togo: ANGE sensibilise sur la Problématique d'enfants de la rue à Djagblé

L'Ong, Ange lancée depuis 2001 est engagée dans la lutte contre le phénomène des enfants de la rue en proposant des infrastructures adaptées à la prise en charge et à la réinsertion des enfants mais également en agissant au plus près d'eux pour les sensibiliser et trouver avec eux l'impulsion qui leur permettra de sortir de leur situation.

Au cours de la causerie-débat animée à l'occasion, par les responsables de l'ONG et de la direction de la protection de l'Enfance, d'utiles conseils ont été donnés aux élèves pour ne pas être demain des 'drogués', ' d'attraper des grossesses non 'désirées' ou encore 'subir des maltraitances'.

Les Amis pour une nouvelle génération des enfants (ANGE), une ONG basée à Lomé a animé mercredi après-midi au collège d'enseignement général de Djagblé ( situé dans la prefecture de Zio), une sensibilisation sur le 'phénomène des enfants en situation de rue au Togo, cause et impacts sur notre société'.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.