Afrique: Coupe CAF - Le MC Alger ne jure que par la victoire face au Paltinum Stars

En prévision de la saison estivale 2017, les camps de vacances au niveau de la capitale accueilleront plus de 5… Plus »

Il s'agira donc d'une opération assez périlleuse pour le MC Alger, surtout qu'il est amoindri par l'absence de plusieurs joueurs blessés : Seguer, Bouguèche et Zerdab ne seront pas là. Retour de blessure de Natèche et Chérif El Ouazzani.

« Je ne vous cache pas qu'on ne connait rien de notre adversaire, mais il faut savoir que lors des précédents tours, on jouait en déplacement pour marquer au moins un but afin qu'il nous facilite la tâche au match retour, sans se soucier du résultat final de la rencontre. Mais les choses se présentent pour nous de manière différente en phase de poules où il faut ramener des points en déplacement. On jouera donc face à Platinum Stars pour gagner et prendre les trois points, mais si on se contente seulement d'un point, ce sera tout de même une bonne performance pour nous », a confié au Buteur, le joueur du MCA, Karaoui.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.