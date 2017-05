Burkina Faso: Financement des PME au Burkina

La filiale du Groupe MICROCRED au Burkina Faso a officiellement démarré ses activités, jeudi 4 mai dans le ‘'pays des Hommes intègres". A travers ses agences, le Groupe entend répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises avec des offres de crédits allant de 100.000 à 25 millions FCFA.

L'accès au financement a toujours été désigné par les promoteurs des Petites et moyennes entreprises et les acteurs du secteur informel comme l'une de leurs principales difficultés lorsqu'ils veulent consolider leurs activités ou augmenter leur fonds de roulement.

Avec le démarrage officiel des activités de MICROCRED- Burkina Faso, cette difficulté est en passe de devenir un mauvais souvenir pour ceux d'entre eux qui choisiront de franchir le pas d'une de ses agences située sur l'Avenue de la Nation face à la Maison du peuple ou à la Patte d'oie à côté de la SOBELEC.

En effet, selon son Directeur Général, M. Nicolas Dehoorne, MICROCRED-Burkina Faso est un groupe de finance digitale spécialisé dans l'inclusion financière. « En termes clairs, cela veut dire que nous offrons l'opportunité aux gens, qui n'ont pas toujours la possibilité d'épargner avant d'emprunter,de financer leurs activités », a insisté le Président du Conseil d'Administration, Alain Lepatre Lamontagne.

MICROCRED propose ainsi des crédits de 100.000 à 25 millions FCFA sur des durées flexibles de 6 à 24 mois. L'institution offre également une gamme de 3 produits d'épargne constitués d'un compte courant, d'un compte épargne et d'un dépôt à terme.

Plusieurs innovations pour satisfaire au mieux les clients

Pour obtenir un crédit à MICROCRED, pas besoin d'épargner au préalable ou d'avoir à ouvrir un compte des mois à l'avance. Il suffit simplement d'exercer une activité génératrice de revenus, d'avoir une expérience d'un an minimum dans son secteur d'activités et que cette activité soit établie dans un local fixe depuis 6 mois dans une des zones d'opération de ses agences, c'est-à-dire le centre-ville et le sud de Ouagadougou.

« Nous sommes très proches de nos clients, c'est-à-dire que l'on est là pour répondre à leurs préoccupations à tout moment de la journée et on y répondra avec diligence, professionnalisme et dynamisme. Notre deuxième atout-clé est que nous nous engageons à financer nos clients dans un délai de 10 jours ouvrés entre la date de la demande de crédit du client et le décaissement des fonds, si toutes les pièces exigées sont disponibles », a précisé le Directeur général.

La méthode MICROCRED séduit déjà au Burkina Faso, en témoigne les 3596 clients que la filiale comptabilise en seulement 8 mois d'exercice. « Les 3 milliards de FCFA décaissés en terme de crédits et 1,9 milliard d'épargne collectée au 30 Avril 2017, témoigne à souhait de l'engouement qu'il suscite auprès de son public-cible », a estimé M. Dehoorne.

Aussi, dans le souci de répondre plus efficacement aux attentes de ses clients, le Directeur général de MICROCRED Burkina a annoncé l'ouverture d'une nouvelle agence à Dassasgho en juillet prochain et d'une quatrième au plus tard, début 2018.

Un déploiement en région à partir de Bobo-Dioulasso est aussi prévu pour 2018. « Les montants de nos crédits vont probablement augmenter en 2018 pour atteindre 50 millions de FCFA. Nous ambitionnons également développer une gamme de produits de transfert d'argent avec nos partenaires bancaires, dans les prochains mois.

Avec nos partenaires assureurs de la place, nous ambitionnons développer d'ici à la fin de l'année une gamme de produits de microassurance à l'attention du secteur informel. Nous allons également ouvrir le capital de la société aux actionnaires burkinabè »,a-t-il poursuivi au titre des innovations.

MICROCRED Burkina Faso, créé le 15 septembre 2014, a obtenu son agrément en mai 2016 et démarré ses activités en septembre de la même année. En plus, le Groupe compte 10 filiales en Afrique et en Chine. Il est présent notamment à Nanchong et Sichuan en Chine, en Côte d'ivoire, au Mali, à Madagascar, au Nigeria, en RDC, au Sénégal, en Tunisie et au Zimbabwé.

Le Groupe a été créé en 2005 par Arnaud Ventura, avec le soutien de Positive Planet et d'un groupe d'investisseurs dont l'Agence Française de développement et le groupe AXA, entre autres 1