Burkina Faso: Grève des agents du Trésor

L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 10 mai 2017 à Kosyam sous la présidence du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré.

La prochaine session du Comité intergouvernemental d'experts d'Afrique de l'Ouest a été l'un des sujets qui a retenu l'attention des membres du gouvernement au cours du Conseil des ministres tenu hier mercredi 10 mai 2017 à Ouagadougou. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou, a donné plus de précisions sur le rapport adopté par le Conseil, sur cette session, 20e du genre, prévue pour se tenir les 18 et 19 mai 2017 à Ouagadougou.

Il a confié qu'il s'agit d'une réunion de la commission économique des Nations unies pour l'Afrique placée sous le thème : « Mise en œuvre de l'agenda du développement durable 2030 et de l'agenda 2063 en Afrique de l'Ouest». De son avis cette rencontre mettra l'accent sur les mutations économiques nécessaires pour remplir les engagements des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Un autre rapport a été adopté par le gouvernement, au titre du ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, celui portant sur la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le ministre Dandjinou a indiqué que cette réunion qui est également prévue pour se tenir dans la capitale burkinabè le 15 juin prochain sera placée sous la présidence du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

En plus de ces deux rapports, les ministres ont adopté des décrets. Il s'agit de l'adoption d'un décret portant grille indemnitaire, primes et avantages alloués aux membres du Conseil constitutionnel. « En 2016, le gouvernement avait adopté un certain nombre de décrets sur les traitements et grilles salariaux des magistrats. Au Conseil constitutionnel, des non magistrats n'étaient pas pris en compte.

Il s'agissait d'étendre à ces derniers, les différents avantages en vue de se conformer à une disposition de l'article 5 de la loi organique de 2000, portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel », a soutenu Rémis Fulgance Dandjinou.Le second décret a porté sur la relecture du décret 2011-715 du 07 octobre 2011 relative à la composition et fonctionnement du comité technique national consultatif de sécurité et de santé au travail.

« Ce comité avait des difficultés pour se tenir en raison de l'absence de prise en charge des membres et des personnes-ressources appelés à y travailler », a-t-il expliqué. Les questions d'actualité relatives aux mouvements d'humeur de certains syndicats ont-elles été abordées ?

« Des discussions sont en cours avec les syndicats. Au ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation(MENA), un accord a été trouvé en ce qui concerne la question des frais liés aux traitements des différents examens que sont le CEP, le BEPC, le BAC, le BEP... »,a répondu le ministre. Concernant le syndicat du Trésor, a-t-il affirmé, des discussions se poursuivent.

« Il y a 19 points en discussion, nous nous sommes accordés sur 16 points. Il reste la question du statut autonome qui pose problème à l'administration telle que nous la concevons à travers notamment l'organisation des emplois. Nous espérons pouvoir trouver très rapidement des solutions », a-t-il souhaité. Qu'en est-il des préparatifs de la Journée nationale du paysan (JNP) ?

Une communication orale a été faite au cours du Conseil et à en croire le ministre Dandjinou, tout est fin prêt pour la bonne tenue de la JNP.

