Burkina Faso: Foire agro-sylvo pastorale de Piéla

La commune rurale de Piéla dans la province de la Gnagna, a organisé la première édition de sa foire agro-sylvo-pastorale, du 5 au 7 mai 2017. Cette rencontre commerciale a permis à plus de 300 exposants de faire la promotion de leurs produits avec à la clé, un important nombre de visiteurs.

La commune rurale de Piéla, dans la province de la Gnagna, a abrité à la place du marché à bétail, la première édition de sa foire agro-sylvo-pastorale. « Face aux effets du changement climatique, comment accroître dans le cadre du PNDES, les productions agro-sylvo-pastorales dans la commune de Piéla ? », c'est sous ce thème que cette édition a été organisée du 5 au 7 mai 2017.

Pour la présidente du comité d'organisation, Baanhanla Mano, l'objectif est de développer les productions agro-sylvo-pastorales dans la commune. Le maire de Pièla, Ahadou Daniel Nadinga, a pour sa part souligné que la tenue d'une telle foire vise d'une part à valoriser les secteurs agro-sylvo-pastorales et s'inscrit d'autre part dans la dynamique de contrer les effets du changement climatique qui impactent négativement sur les secteurs valorisés.

Pour lui, cette rencontre commerciale offre à l'ensemble des acteurs, un cadre d'échanges, de partage d'expériences et developpe des perspectives pour le développement des productions agro-sylvo-pastorales et l'essor économique de la commune de Piéla.

A travers cette foire, la commune de Piéla entend booster le développement des secteurs-clés tels que l'agriculture et l'élevage, en vue d'une relance économique harmonieuse et véritable. Aussi, pendant 72 heures, les exposants venus de divers horizons ont pu tisser des relations avec de potentiels partenaires techniques et financiers pour booster leur entreprise.

Plus de 2 600 000 F CFA pour les producteurs exemplaires

A la clé des activités, il y a eu la conférence portant sur le thème développé par André Gountan de l'ONG Action contre la faim (ACF). Elle a permis aux participants de comprendre les enjeux des effets du changement climatique sur les productions agro-sylvo-pastorales. Le conférencier a exhorté les producteurs à faire appel aux agents des services techniques et de suivre leurs conseils.

Cette foire a aussi permis de mettre en relief les producteurs qui excellent dans leur domaine. Les meilleurs producteurs, transformateurs et artisans ont été récompensés. Trente exposants dans les différentes filières sont repartis avec des prix en espèces allant de 20 000 à 80 000 F CFA et du matériel composé de charrettes, de brouettes, de charrues et bien d'autres outils de travail.

Attila Dayamba du village de Dorongou, localité située à une dizaine de kilomètres de Piéla a été désigné meilleur producteur dans la filière embouche bovine à cette première édition, avec son taureau pesant plus de 548 kilos.

Le haut-commissaire de la Gnagna, Ousmane Balima, a exhorté l'ensemble des acteurs, les partenaires techniques et financiers, à s'investir pour la tenue de la deuxième édition, prévue en 2018. Notons qu'à cette occasion, la commune de Piéla a profité lancer sa campagne de réalisation de toilettes familiales dénommé "Piéla toilettes " afin que chaque famille puisse bénéficier d'une toilette.

Oye Ardjima

Yempabou TINDANO

(AIB-Bogandé)