Burkina Faso: Rencontre gouvernement secteur privé

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé une rencontre avec les responsables et chefs des… Plus »

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a quant à lui, rassuré le monde des affaires que son gouvernement poursuivra la sécurisation du pays, le renforcement de la justice et du dialogue social, et la relance des entreprises en difficulté.

Aussi, des actions vigoureuses, a dit le premier responsable du commerce et de l'industrie, seront entreprises pour faciliter l'accès des entreprises aux financements et lutter contre la fraude. Dans le domaine des transports, le ministre a annoncé l'importation d'environ 900 véhicules pour renouveler le parc des véhicules au Burkina Faso.

Des dispositions sont en cours afin de pouvoir éponger les dettes non documentées. Concernant les remous sociaux que connaît le pays depuis un certain temps et nuisibles aux activités économiques, Stéphane Sanou a laissé entendre qu'ils trouveront sans doute un dénouement au niveau du Haut conseil du dialogue social. De même, le dédommagement des entreprises victimes des casses lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, sera étudié au niveau du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale.

S'agissant des questions énergétiques, le ministre de l'Energie, Alfa Oumar Dissa, a souligné que le gouvernement poursuivra la connexion des villes au réseau de la SONABEL. Des projets d'interconnexion avec des pays voisins sont déjà envisagés, et 3 000 lampes solaires seront installées afin de permettre à la nationale de l'électricité de mieux ravitailler les entreprises. La plupart des réponses aux préoccupations des acteurs économiques ont été livrées par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou.

A en croire le ministre Eric Bougouma, plus de 100 entreprises seront mobilisées pour réaliser des infrastructures routières pour environ 100 milliards de F CFA. Son homologue de la Santé, Nicolas Méda, a révélé que l'Etat prévoit recruter environ 1 500 agents pour renforcer le personnel de la santé, et des concertations sont en cours pour l'extension des gratuités des soins au niveau des cliniques privées.

