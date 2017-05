Burkina Faso: Innovation dans le domaine agricole

Le comité de suivi du projet « Renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole » (CDAIS) a tenu le mercredi 10 mai 2017 à Ouagadougou, sa première session en vue de faire le point de la mise en œuvre du projet.

Veiller à ce que les activités du projet «Renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole(CDAIS)» soient en adéquation avec les politiques nationales, le cadre-programme-pays de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), mais aussi s'assurer que les activités du projet soient menées par les partenaires nationaux en collaboration avec l'équipe chargée de l'exécution du projet. Ce sont entres autres, les missions assignées au comité de suivi du CDAIS.

Et c'est pour prouver que le renforcement des capacités fonctionnelles des acteurs des systèmes d'innovation agricole notamment la capacité à collaborer, à s'engager dans des processus politiques et stratégiques, à manager l'innovation, à expérimenter et apprendre, peut permettre de mieux répondre aux besoins des producteurs et des consommateurs et améliorer significativement les conditions de vie des populations rurales que le comité de suivi du projet s'est réuni, le mercredi 10 mai 2017, à Ouagadougou.

Selon le coordonateur national du projet, Dr Georges Yaméogo, l'importance de ce projet n'est plus à démontrer. «Ce projet est d'une importance capitale pour le monde paysan car nous parlons en terme d'innovation. Cela veut dire qu'il y a des pratiques qui sont là et que nous allons au fur et à mesure essayer d'améliorer afin de permettre au monde paysan d'être beaucoup plus efficace et à tirer le maximum de profits de leur travail». a-t-il indiqué.

Des résultats attendus au terme du projet

A l'entendre, certains acteurs jouent un rôle prépondérant dans le processus et pour aboutir à des résultats il faut une interaction entre tous les maillons de la chaîne.

Selon lui, pour y parvenir, le projet, qui est dans sa phase-pilote, compte mener un certain nombre d'actions. «Nous voulons développer les capacités fonctionnelles des acteurs. Aussi nous allons prendre quelques situations et voir quels sont les différents acteurs qui interviennent dans ce domaine précis et envisager dans quelle mesure nous pouvons les mettre en relation afin qu'ils puissent travailler ensemble dans un esprit de partenariat gagnant- gagnant», a expliqué M. Yaméogo.

Il a, par ailleurs, souligné que le projet dans le but d'atteindre son objectif va principalement identifier et expérimenter des méthodes de renforcement de capacité tant au niveau mondial que national à travers plusieurs étapes que sont : le développement d'un cadre commun sur le renforcement des capacités pour les Systèmes d'innovation agricole (SIA) qui va guider l'évaluation et les investissements en termes de renforcement des capacités des SIA des huit pays-pilotes.

Egalement, il est prévu l'évaluation et le développement des besoins, visions et plans d'actions en termes des renforcements de capacités pour les AIS, spécifiques à chaque pays. Enfin, la conception et l'implémentation des interventions efficaces et orientées sur la demande des bénéficiaires, en termes de renforcement des capacités autour de thèmes prioritaires et des partenariats sélectionnés.

Pour M. Yaméogo, cette façon de travailler va leur permettre de tester l'approche utilisée, de voir quels sont les résultats, s'il y a une possibilité de le répliquer et envisager d'autres domaines d'intervention.

Financé à environ huit milliards de F CFA par l'Union européenne pour une période de quatre ans, le projet «Renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole» composé d'une seule action intégrée est testé et adopté dans huit pays que sont l'Angola, le Burkina Faso, le Rwanda, le Laos, le Bangladesh, l'Ethiopie, le Guatémala et le Honduras.