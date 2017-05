Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé une rencontre avec les responsables et chefs des… Plus »

« J'aurais appris que c'est parce que la tête de celui qui devrait diriger la mairie ne plaisait pas à beaucoup de personnes et que c'est à cause de cela qu'il n'y a pas eu d'attente.

Mais, on a remarqué qu'ils n'ont pas pu s'entendre. Pourtant leur coalition avait la majorité avec 13 conseillers. Dans beaucoup de mairies, ils ont travaillé ensemble, même à la mairie centrale. Mais ici, on ne sait pas pourquoi ils ne se sont pas entendus », s'est-il demandé.

Cette fois-ci, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et l'Organisation pour la démocratie et le travail (ODT) s'étaient entendus et avaient même signé une convention pour travailler ensemble.

Il faut qu'ils revoient leur copie. Des conseillers qui ne sont même pas capables de s'acheter une poule et qui promettent des voitures aux électeurs, nous n'en voulons plus », a-t-il fait savoir.

« Les élections qui viennent ont beaucoup d'enjeux, car il y a beaucoup de rancune et de jalousie. Personnellement, je n'ai pas de candidat. L'essentiel pour moi est que nous ayons des conseillers qui puissent élire leur maire et siéger pour le bon fonctionnement de l'arrondissement.

A Jour-J moins 2 de l'ouverture de la campagne de ces élections, M. Tapsoba appelle les différents candidats en lice à plus d'éthique et au respect de leurs engagements.

