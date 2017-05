Burkina Faso: Jazz à Ouaga 2017 - Le bilan jugé satisfaisant

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé une rencontre avec les responsables et chefs des… Plus »

« Nous avons fait ensemble une bonne fête. Pour moi, Jazz à Ouaga est l'un des plus grands festivals qui existent sur cette planète », a laissé entendre Paco Sery avant de prodiguer des conseils aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique en général. « Le secret est de prendre son travail au sérieux, d'être correct envers les gens et de rester humble », a-t-il laissé entendre là-dessus.

Notons qu'au cours du festival, un master class a regroupé plusieurs producteurs et des managers pendant 4 jours. Cette rencontre a permis aux managers, producteurs et artistes-musiciens, d'échanger avec Blik Bassy, Josey Da Silva, dans le but de renforcer leurs capacités en matière de gestion de carrière musicale.

15 groupes ont, tour à tour, joué sur les scènes officielles du CENASA et de l'Institut français de Ouagadougou, 21 groupes ont montré leur savoir faire sur la scène du Village du festival, tout comme 5 autres groupes dans le cadre de Jazz school, à l'Ecole nationale de police et au Musée national.

Ouverte le 28 avril, la 25e édition de Jazz à Ouaga a refermé ses portes le 6 mai 2017. Cette édition a été marquée, entre autres, par des prestations d'artistes- musiciens venus des quatre coins du monde, une compétition dénommée « jazz performance » et un master class. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence du ministre de la Culture, des arts et du tourisme, Tahirou Barry.

