Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé une rencontre avec les responsables et chefs des… Plus »

En effet, « en cette période que l'on peut qualifier de sensible, il faut beaucoup de vigilance et surtout un égal accès des partis politiques et des regroupements d'indépendants aux médias », explique Louis Armand Ouédraogo.

Ils ont pour mission de synchroniser la Radio nationale ou la Télévision nationale pour constituer des relais en vue de la diffusion des messages des partis politiques ou des regroupements d'indépendants. Les médias privés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ne seront pas concernés par la stratégie du CSC dans la mesure où la RTB Télé et Radio couvrent ces grands centres».

