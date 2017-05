Guinée: Symposium mines - Vivo Energy expose ses gammes de produits aux acteurs miniers

L'Afrique du Sud et la Guinée deux des quatre représentants africains à la Coupe du monde des moins… Plus »

Le responsable de business développement de Vivo Energy a proposé aux entreprises miniers des produits de la plus haute qualité " vivo Energy dispose d'une usine de lubrifiant en Guinée. Appeler société guinéenne de lubrifiant et d'emballage qui permet de livrer tous les produits qu'il faut à nos différents clients.

A l'occasion de la 5ème édition du symposium mines Guinée (SMG) , organisé par le gouvernement Guinéen, la société Vivo Energy Guinée a présenté ses produits et services shell dédiés aux sociétés minières devant les experts, chercheurs, professionnels de spécialités diverses courant toute la chaîne de valeur de l'industrie minière et dérives, provenant des quatre coins du monde .

