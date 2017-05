Algérie: Forum de dialogue 5+5 - Rencontre des Directeurs généraux des douanes jeudi à Rome

Le Directeur général des douanes, Kaddour Bentahar, prendra part jeudi à Rome à la réunion des Directeurs généraux des douanes du Forum de dialogue des pays de la méditerranée occidentale 5+5, a indiqué mercredi la Direction générale des douanes (DGD) dans un communiqué.

Cette réunion regroupera les directeurs généraux des douanes des pays du nord de la Méditerranée occidentale (Espagne, France, Italie, Malte, et Portugal), ainsi que ceux de l'Union du Maghreb arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie).

Ce Forum examinera notamment les moyens de poursuivre et de renforcer la coopération entre les Douanes des pays 5+5 "en privilégiant la gestion coordonnée des frontières qui permet plus d'efficacité dans la lutte contre les grands trafics, le terrorisme et son financement, ainsi que la formation des agents qui constitue le socle de la réalisation des missions attribuées à l’administration des douanes et du maintien de l’efficacité de l’action douanière dans un contexte en pleine mutation", explique la même source.

Les Directeurs généraux des douanes des 5+5 discuteront des moyens de renforcer la coopération pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent mais aussi de l’organisation et de la supervision des activités des services aux frontières afin de répondre au défi commun de facilitation de la circulation des personnes et des marchandises légales tout en garantissant la sécurité des frontières et en respectant les exigences légales des pays.

Par ailleurs, ils auront à explorer les moyens de renforcer la collaboration future entre les douanes des pays des 5+5 notamment dans le domaine de l’échange d’informations.

Cette réunion fait suite à une rencontre tenue en janvier dernier à Paris, coprésidée par le ministre des Finances, M. Hadji Baba Ammi, qui a marqué le lancement d'un dialogue dans le domaine de la coopération financière entre les ministères des Finances de ces pays.