Algérie: Plus de 5 000 enfants du Sud attendus dans les camps de vacances à Alger

En prévision de la saison estivale 2017, les camps de vacances au niveau de la capitale accueilleront plus de 5 000 enfants des wilayas du Sud et 5 piscines de proximité y seront réceptionnées, a annoncé le directeur de wilaya de la jeunesse, des sports et des loisirs, Tarek Kerache.

Dans une déclaration mercredi à l'APS, Tareq Kerrache a affirmé qu'en prévision de la saison estivale 2017 et dans le cadre du programme des camps de vacances en direction des enfants du Sud, sept (07) centres de vacances relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports accueilleront plus de 5 000 enfants des wilayas du Sud dont Laghouat, Tamanrasset, Ouargla et Adrar.

Il a indiqué que ces camps de vacances se situaient dans quatre grands sites à savoir Sid Fredj, Staouéli, Zeralda et Al Qadous où des travaux d'aménagement sont actuellement en cours pour assurer aux enfants un large éventail de loisirs et divertissement sous la supervision d'un staff administratif, technique et médical qui viellera au bien-être des résidents tout au long des cinq sessions qui prendront fin en aout prochain.

Il a souligné que dans le cadre du programme du plan bleu, 3 500 jeunes algérois bénéficieront de visites touristiques dans cinq wilayas côtières en vue de faire connaitre les potentialités touristiques et naturelles que recèle l'Algérie, rappelant que la Direction de la jeunesse et des sports assurera le transport, l'hébergement et la restauration.

Côté animation des plages ouvertes à la baignade au niveau de la wilaya d'Alger, un programme riche et varié a été ficelé comportant essentiellement des soirées artistiques, des jeux, des concours de musique dédiés aux jeunes talents et autres loisirs.

Des sorties de divertissement, des festivals culturels et scientifiques sont également prévus outre l'organisation d'expositions scientifiques, de conférences de sensibilisation et d'ateliers de travaux manuels ainsi que des jeux pour enfants.

Réception de 5 piscines de proximité au niveau de la wilaya d'Alger

Le directeur de la jeunesse et des sports, a précisé que durant les mois de juillet et d'aout, 5 piscines de proximité seront réceptionnées dans le but d'agrandir le parc aquatique de la capitale et offrir des prestations de qualité aux épris de la natation.

D'autre part, la piscine El Kettani sera rouverte, a-t-il déclaré faisant remarquer que l'essentiel des travaux ont été achevés depuis un moment déjà et les travaux d'aménagement sont en cours pour une livraison début juillet prochain.

La réception d'autres piscines de proximité est également prévue dans les communes de Birtouta, Les Eucalyptus, Belouizdad et Bir Mourad Rais dans l'attente de la réalisation d'autres bassins dans plusieurs autres communes d'Alger en vue de rapprocher ces structures des citoyens et tout particulièrement des jeunes.

Ainsi, ces structures sportives qui ont bénéficié de travaux d'aménagement et d'équipement conformément aux normes mondiales seront opérationnelles durant la saison estivale prochaine, a encore dit M. Kerache.

A l'occasion du mois de Ramadhan, un riche programme a été arrêté sur les places publiques et les quartiers des 57 communes de la capitale au profit des jeunes et des enfants. Cellui-ci prote sur des concours religieux et intellectuels en direction des différentes catégories qui seront sanctionnées par la remise de prix aux récitants du Coran, a-t-il conclu.