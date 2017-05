Congo-Kinshasa: Bassin du Congo - Des experts à Kinshasa pour un atelier de capitalisation des résultats

Le bras de fer entre Kinshasa et les Nations unies prend une tournure qui inquiète. En nommant Bruno Tshibala… Plus »

Le Pacebco est cofinancé à hauteur de 37,28 millions d'unités de compte, soit environ 28,53 milliards de francs CFA par un don du Fonds africain pour le développement (FAD) de la BAD et les contributions de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et des bénéficiaires.

Parmi les objectifs du Pacebco, l'on retient qu'il assure la régénération des écosystèmes, améliore les conditions de vie des populations et renforce les capacités des institutions en charge de la gestion des écosystèmes dans la sous-région. Le programme intègre à la fois les enjeux écologiques, sociaux et économiques. Il contribue ainsi à l'intégration régionale.

Le principal enjeu de l'atelier de Kinshasa, c'est de partager les connaissances acquises et confronter les expériences accumulées tout au long de la mise en œuvre du Pacebco, afin de tirer les enseignements ; apprendre les leçons susceptibles d'être utiles tant à d'autres programmes actuels et futurs qu'à des organisations partenaires de la sous-région.

