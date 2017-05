Sénégal: SNEB - Un "moment de communion" avec les acteurs (DEE)

Dakar — La Semaine nationale de l'école de base (SNEB) dont le lancement est prévu lundi à Matam (Nord) en présence du ministre de l'Education nationale Serigne Mbaye Thiam est un "moment de communion" avec tous les acteurs du système éducatif en vue d'aller vers l'amélioration de la qualité et des performances scolaires, selon la Directrice de l'Enseignement élémentaire, Khady Diop Mbodji.

"La Semaine nationale de l'Ecole de Base est une activité phare du ministère de l'éducation inscrite dans son agenda depuis plus de 20 ans et qui nous permet de communiquer, d'échanger et de communier avec les différents acteurs impliqués dans la gestion de l'école sur les problématiques qui préoccupent le système", a expliqué la Directrice de l'Enseignement élémentaire, Khady Diop Mbodji dans un entretien avec l'APS.

Cette année le thème porte sur "L'introduction des langues nationales pour l'amélioration des performances scolaires".

Pour cette 21ème édition, "il y a tout un enjeu lié au thème de cette année qui fait que nous allons entrer dans une nouvelle ère dans le système éducatif qui consacre l'utilisation de nos langues nationales comme langues d'enseignement pour aider à améliorer la qualité", selon la DEE.

La Semaine se fait toujours "sur un thème générique qui prend en compte les préoccupations de l'heure", a t- elle souligné. En 2016 le thème était axé sur la lecture pour voir comment mobiliser les partenaires et les communautés afin de soutenir la lecture au niveau des élèves.

En plus de ce qui se fait dans la classe, il s'agissait de voir comment faire de sorte que le parent, la communauté puisse véritablement suivre et accompagner l'élève pour la maîtrise de cette compétence de base.

En 2015 c'était "Le retour au Royaume de l'enfance" pour soutenir l'amélioration de l'environnement scolaire par la réfection des écoles, l'équipement des classes par les anciens élèves.

D'autres thèmes ont également été retenus comme le l'état civil, l'éducation des filles, entre autres.

La directrice a lancé un message en direction de toute la communauté éducative pour une plus grande implication lors de la célébration de cette Semaine nationale de l'école de base.

"Ce n'est pas la Semaine du ministère de l'Education nationale mais c'est la semaine de la communauté réunie autour des écoles pour soutenir le fonctionnement du système, réfléchir et identifier des actions ou des initiatives qui peuvent aider à améliorer les performances scolaires", a t -elle fait valoir.

Il s'agit de profiter de ces opportunités pour "poser les véritables problèmes, les obstacles qui se dressent au niveau de l'atteinte de la qualité".

L'Inspectrice de l'Enseignement a appelé à une mobilisation nationale pour qu'ensemble la communauté puisse trouver des solutions pour améliorer l'offre et la qualité éducatives.

En plus des activités prévues au niveau régional avec les Inspections Académiques (IA) et départemental avec les Inspections de l'Enseignement et de Formation (IEF), sur l'étendue du territoire, il y a l'agenda des autorités centrales qui vont se déplacer, en tête le ministre, pour "communier avec les acteurs".

Dans ce cadre le ministre se rendra à Louga mardi pour lancer une initiative sur l'éducation inclusive, institutionnalisée dans le programme de la Semaine. Il est prévu également le même jour la réception d'infrastructures au daara de Coki avec l'élargissement du dortoir et d'autres commodités pour les pensionnaires.

Jeudi, les autorités seront à Kaffrine pour procéder au lancement d'un Programme national de lecture en langues nationales en partenariat avec l'USAID. C'est un programme qui va aider le ministère à atteindre les résultats en matière de lecture.

La SNEB sera clôturée à Rufisque vendredi à travers un forum communautaire avec les collectivités locales, les parents d'élèves, les partenaires de l'école, les communautés entre autres acteurs.

Il sera question de l'importance de la lecture, l'introduction des langues nationales pour améliorer les performances scolaires.