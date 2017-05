Congo-Kinshasa: Kabila défie l'ONU

Etre cohérent pour un pays qui a l'ambition d'être compté parmi les grands du monde, c'est savoir bien respecter ses propres engagements, s'ouvrir au monde et respecter les accords nationaux, sous-régionaux et régionaux.

Et la position qu'adopte le camp Kabila risque de coûter très cher à la RDC. Surtout quand on sait que l'organisation des élections exige des moyens conséquents. Moyens que la RDC a l'habitude de solliciter auprès de ses partenaires.

Alors que l'Accord du 31 décembre 2016 stipule que le Premier ministre provienne de l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre/Rassemblement, Joseph Kabila a préféré désigner, à ce poste, Bruno Tshibala, un dissident du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Le bras de fer entre Kinshasa et les Nations unies prend une tournure qui inquiète. En nommant Bruno Tshibala à la tête du gouvernement, Joseph Kabila a foulé aux pieds la résolution 2348 des Nations unies, exigeant la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Et avec la publication du gouvernement Tshibala, Kabila vient d'enfoncer le clou, dans la mesure où l'inclusivité tant recherchée a été reléguée au second plan.

