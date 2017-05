Centrafrique: Le premier bataillon des forces armées est opérationnel

Les violences se poursuivent en Centrafrique, non seulement entre les groupes armés mais aussi dans des attaques… Plus »

Le colonel Vermeulen tient tout de même à rappeler que cette formation de plusieurs mois a été facilitée par un savoir-faire déjà partiellement connu des soldats centrafricains : « La mission du pilier opération n'est pas de former, mais de les entrainer. On réutilise les connaissances dans un groupe le plus complet possible. »

Pour le capitaine Massé, commandant de ce bataillon, cette formation était plus que nécessaire pour la renaissance de l'armée centrafricaine : « Nous avons appris beaucoup de choses nouvelles. Avant nous faisions un combat rudimentaire, mais l'EUTM nous a apporté un plus. »

Pendant plusieurs mois, la force européenne a accompagné ces soldats dans leur reconstitution. Après le coup d'Etat et la crise qui a duré de 2013 à 2016, les Faca ont été partiellement dissoutes, notamment à cause de leur engagement dans le conflit intercommunautaire qui a suivi.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.