Angola: Le pays participe à la réunion des droits de l'Homme et des peuples

Luanda — L'Angola participe à la 60ème réunion de la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, qui se tient à Niamey (au Niger), du 08 au 22 mai, a appris l'Agence Angola Presse (Angop) mercredi.

Un communiqué de presse du Bureau de la Communication Institutionnelle et Presse du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme indique que la réunion a pour but d'évaluer les rapports sur les droits humains de divers pays membres et la stratégie de promotion des ces Droits.

La délégation angolaise est conduite par le Secrétaire d'Etat aux Droits de l'Homme, António Bento Bembe, et intègre l'ambassadeur d'Angola au Niger, Eustáquio Quibato, et des hauts fonctionnaires du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.

La cérémonie d'ouverture officielle a été précédée du Forum de la Société Civile, durant laquelle plusieurs organisations non gouvernementales ont présenté leur vision sur l'état des Droits de l'Homme dans leurs respectifs pays et ont adopté des conclusions et recommandations de leur initiative.

A l'invitation du gouvernement, ont visité l'Angola cette année le président et le vice-président de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, respectivement Pansyil TSakula et Soyata Maiga.