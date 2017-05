Elle permettra également d'accueillir 15 patients en hôpital de jour et de traiter environ une centaine de personnes par jour. La structure a été financée par la Principauté de Monaco pour plus de 300 millions de FCfa.

Dans le cadre de la Journée africaine de lutte contre la drépanocytose, des membres d'associations de malades du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, de Madagascar et des spécialistes de cette maladie organisent un atelier, du 8 au 12 mai 2017, sur l'élaboration et la diffusion d'un guide transversal de prise en charge de la drépanocytose.

Au niveau du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, la drépanocytose constitue la première activité de soins ambulatoires (au moins 3.600 consultations par an, hors urgences). La file active était d'environ 2.000 patients en 2013 avec une perspective de croissance d'environ 15 % par an.

