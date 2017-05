Congo-Kinshasa: Les députés nationaux du Rassemblement s'organisent

Le bras de fer entre Kinshasa et les Nations unies prend une tournure qui inquiète. En nommant Bruno Tshibala… Plus »

Une nouvelle date vient d'être inscrite dans les annales du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement. En effet, réunis hier mercredi 10 mai dans la salle des spectacles du Palais du peuple, 82 députés nationaux sur une centaine que compte cette plateforme viennent de se constituer en un regroupement politique. Cette structure sera présidée par Désiré Konde Vila Kikanda de l'ARC, assisté Mutomb de l'UDPS à la vice-présidence. Tandis que Bertrand Ewanga de l'AR et Elysée Bokumwana, élu de Bongandanga, ont été respectivement désignés rapporteur et rapporteur adjoint.

