Afrique: CM U 20 - Des difficultés pour l'Afrique du Sud et la Guinée

Dakar — L'Afrique du Sud et la Guinée deux des quatre représentants africains à la Coupe du monde des moins de 20 ans (20 mai-11 juin) doivent faire face respectivement à la difficulté de pouvoir disposer des joueurs sélectionnés et du forfait d'un joueur majeur pour blessure, a appris l'APS.

Dans un entretien avec les médias locaux, l'entraîneur sud-africain Thabo Senong a lancé un véritable cri de cœur pour disposer de ses meilleurs footballeurs.

Les équipes des Bidvest Wits et SuperSport United ont fait savoir qu'elles ne mettront leurs joueurs à la disposition de la sélection junior qu'à partir du 27 mai, date de la fin du championnat sud-africain.

Deux joueurs des Bidvest Wits Phakamani Mahlambi et Reeve Frosler et un de SuperSport United à savoir Teboho Mokoena ont été sélectionnés pour la Coupe du monde des moins de 20 ans qui aura lieu en Corée du Sud.

Cette décision des clubs a fait sortir de ses gonds le ministre sud-africain des Sports et des Loisirs, Thulas Nxesi, qui demande la mise en place d'une législation pour mettre fin à cet état de fin.

"En attendant une meilleure collaboration entre la Ligue sud-africaine de football (PSL) et la Fédération (SAFA), on doit penser à une législation pour que les sélections nationales puissent disposer des meilleurs joueurs", a déclaré le ministre sud-africain cité par les médias locaux.

La sélection sud-africaine avait terminé à la 4-ème place lors de la CAN des moins de 20 ans jouée en Zambie.

Du côté du Syli national junior, 3-ème de la CAN des moins de 20 ans, l'entraîneur Mandjou Diallo doit faire sans son attaquant vedette, Yamodou Touré, blessé, et absent six semaines.

L'une des révélations de la CAN jouée en Zambie, l'attaquant du Horoya AC est out pour six semaines et a été enlevé de la liste.

La Guinée évoluera dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, de l'Angleterre et de l'Argentine.

Quant à l'Afrique du Sud, elle jouera dans le même groupe que l'Italie, le Japon et l'Uruguay.

En plus de l'Afrique du Sud et de la Guinée, les deux autres représentants africains à la Coupe du monde 2017 des moins de 20 ans sont le Sénégal et la Zambie, championne d'Afrique de la catégorie.