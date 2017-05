Sénégal: CM U20 - Joseph Koto apporte trois changements par rapport à la CAN

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a entamé depuis mercredi des échanges… Plus »

En plus du Sénégal, trois autres sélections africaines sont présentes à la Coupe du monde des moins de 20 ans (20 mai au 11 juin) : Zambie, championne d'Afrique en titre, Guinée et Afrique du Sud.

Les trois nouveaux arrivants dans la liste des 21 joueurs sont Mouhamed Mbaye du FC Porto et les attaquants Akhibou Ly du CNEPS Excellence et Ousseynou Niang de Diambars.

Les trois recalés de l'équipe finaliste de la CAN en Zambie sont le gardien de but de Mbour PC, Mamadou Moustapha Seck, les attaquants Mor Nguer de l'US Gorée et Dominique Miquinlan du SM Caen (France).

