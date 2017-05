Sénégal: Contraintes et obligations de l'audiovisuel - Le Service public invité à fournir des contenus de qualité

A l'initiative de la section sénégalaise de l'Union presse francophone (Upf-Sénégal), une rencontre sur le thème : « Le service public de l'audiovisuel, contraintes et obligations » s'est tenue samedi dernier, à Dakar. Mansour Sow, ancien directeur de Radio Sénégal, animant le thème, est d'avis qu'une redevance assure une garantie financière stable dont les sociétés d'information publique ont besoin, pour produire et proposer aux populations des programmes adéquats.

Le service public de l'audiovisuel a toujours été tributaire d'enjeux financiers et politiques. Composé de nombreuses radios et télévisions, le secteur est de plus en plus plongé dans un univers hyper-concurrentiel. Partant de ce constat, les journalistes affiliés à la section Union presse francophone - Sénégal ont organisé une table ronde, samedi dernier. Cette rencontre de réflexion a enregistré la participation d'éminents journalistes qui ont marqué leur époque. Parmi eux, Pathé Fall Dièye, ancien directeur de la Radio télévision nationale. Il a invité la jeune génération à faire de leur viatique « les règles qui font du métier de journaliste un des plus nobles qui soit », a-t-il dit.

Auparavant, Abdoulaye Thiam, président de la section Union presse francophone - Sénégal, avait salué « la présence d'éminents journalistes qui ont su marquer leur époque à travers leur talent, leur professionnalisme et leur savoir-faire ».

Dans sa communication, Mansour Sow souligne que « la radio-télévision de service public a pour mission principale la diffusion de contenus dans l'intérêt public ou général. Cette mission doit être au centre de l'activité d'un média public. La notion de service public de radiotélévision peut être comprise comme la nécessité pour les médias qui veulent répondre à cette mission de proposer des contenus diversifiés tels que l'éducation, l'information et le divertissement », a-t-il dit.

Ces médias affirment également leur indépendance et leur impartialité dans le traitement de l'information. « Ces médias sont tenus de proposer de l'information fiable et de qualité dans le respect des standards professionnels en matière de journalisme. Cette notion prend également en compte les audiences dans la mesure où les radios- télévisons se doivent de proposer des contenus accessibles au plus grand nombre. Le triptyque qui fonde le caractère de l'audiovisuel se base sur des valeurs de diversité et d'indépendance territoriale », relève M. Sow. Le service public de l'information doit donc parler à tout le monde, pour respecter le droit de chacun à l'information, pour son utile évolution dans la société. Il doit être libre de choisir l'opinion qui lui apparaît comme la plus pertinente.

La diversité doit se sentir

« En clair, le service public doit refléter toutes les populations du pays. Mieux, il doit être à même de communiquer avec toutes les franges de la population. Il doit également être le lien entre tous. Le citoyen où qu'il puisse être dans le territoire a droit à l'information du service public », souligne Mansour Sow.

Selon Mansour Sow, le service public a tout à gagner à proposer une information variée et diversifiée dans le but d'atteindre le plus de public possible. « Taire l'information, c'est donner l'opportunité aux autres de l'interpréter et de la rapporter à leur guise », rappelle-t-il. La pire faute que puisse commettre une rédaction dans l'exercice de sa mission est la rétention. La seule différence doit résider sur l'approche, c'est-à-dire le traitement, préconise-t-il.

Face à une mondialisation de plus en plus accrue et qui fausse les règles du jeu, les structures à connotation service public sont de plus en plus exposées à une concurrence accrue. Le format économique à même d'assurer le service des ressources adéquates est devenu nécessaire, a-t-il dit.

A sa suite, Momar Seyni Ndiaye, journaliste qui se prononçait sur le régime d'aide, relève qu'on devrait davantage penser à trois régimes. Premièrement, le régime d'aide fiscale. « Aujourd'hui, compte tenu de la place qu'occupe la presse dans la démocratie, il est nécessaire d'imaginer un système où tous les produits de presse sont plus ou moins détaxés. Il s'agira de trouver une sorte d'assiette fiscale qui sera un peu plus légère », a-t-il dit.

L'accent sera alors mis sur l'optimisation fiscale. « On devrait aussi, sur le plan fiscal, essayer de voir comment alléger les charges fiscales sur les salaires des journalistes leur permettant d'avoir des pouvoirs d'achats suffisamment conséquents », préconise-t-il. Le deuxième régime est un régime d'aide économique. L'Etat doit, dans ce cadre, appuyer certaines dépenses d'intrants. Enfin, le journaliste appelle à un partage plus « optimal » des fonds alloués aux entreprises de presse.