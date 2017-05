Maroc: Le Roi marocain, premier chef d'Etat africain avec qui Emmanuel Macron s'est entretenu après son élection

Premier Chef d'Etat africain à lui adresser un message de félicitation au soir même de sa victoire au scrutin présidentiel y saluant les « hautes qualités humaines et intellectuelles » du futur locataire du palais de l'Elysée, le Roi du Maroc, SM. Mohammed VI a eu, mardi 9 mai, un entretien téléphonique avec le Président élu de la République française, Emmanuel Macron au cours duquel il lui a réitéré ses vives félicitations.

Dans ce message royal, relayé par la presse marocaine et internationale, le Souverain marocain s'est dit persuadé que le partenariat entre le Maroc et la France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, « gagnera en profondeur et en intensité » et qu'il « s'inscrira, comme toujours, dans la poursuite des mêmes idéaux: la paix, la sécurité, l'ouverture à l'autre et le dialogue entre les cultures et civilisations ».

Le Roi Mohammed VI, qui a souligné que le peuple français, en élisant M. Macron, « a fait le choix du progrès, de l'ouverture et de la confiance en l'avenir », a tenu aussi à assurer de sa volonté de travailler avec le nouveau locataire de l'Elysée pour « consolider cette coopération exemplaire afin que nous relevions les multiples défis qui interpellent notre espace euro-méditerranéen et la région sahélo-saharienne ».

« C'est un choix stratégique, voulu et assumé, que les deux pays ont pu constamment renouveler et consolider face aux multiples défis politiques, humains et socio-économiques qu'ils ont eu à relever des décennies durant », a soutenu le Roi.

Faut-il noter que le Roi du Maroc est le premier chef d'Etat africain avec qui Emmanuel Macron s'est entretenu après son élection, discutant de longues minutes au téléphone, notamment pour rappeler « le caractère singulier des relations qui lient les deux pays, ainsi que la volonté partagée de consolider et d'enrichir ce partenariat d'exception ».