Mauritanie: 100 jeunes bénéficient d'une session de formation dans les bâtiments

Une session de formation, organisée par le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et des NTIC en partenariat avec la société des bâtiments, d'industrie, des services et des travaux publics, au profit de 100 jeunes mauritaniens, a été ouverte mercredi à Nouakchott.

Le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et des NTIC, M. Moctar Dia Malal, a souligné dans un discours prononcé à cette occasion, l'importance de cette formation, notamment pour adapter l'offre d'emploi à la demande du marché du travail encore en manque de compétences nationales dans les domaines des infrastructures, particulièrement économiques.

Il a réaffirmé également l'intérêt de la formation, eu égard aux jeunes bénéficiaires, issus de milieux précaires ; sélectionnés suivant le facteur de déperdition scolaire au niveau des wilayas de Nouakchott et ayant déjà suivi une formation théorique et pratique intensive, afin d'optimiser leur accès au marché de l'emploi.

M. Dia Moctar Malal a mis aussi en exergue les politiques efficientes et les avancées enregistrées au cours des dernières années par notre pays, ayant propulsé la croissance économique et favorisé un boom au niveau des d'infrastructures satisfaisant les ambitions modernes des citoyens.

Le ministre a rappelé par ailleurs l'intérêt accordé par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz au développement de l'économie nationale, dans toute sa diversité, en maximisant l'adaptation de l'offre de l'emploi à la demande du travail, à travers la formation des jeunes sur les professions disponibles et leur insertion dans le tissu économique national.

« Cette session vise la création de dix groupements économiques au profit de 150 jeunes diplômés chômeurs, formés sur la mise en place et la gestion des petites et moyennes entreprises (PME), spécialisées dans les bâtiments et les travaux publics », a-t-il ajouté.

Il a enfin remercié le directeur général de la société des bâtiments, d'industrie, des services et des travaux publics et ses collaborateurs pour les efforts déployés pour bien encadrer et former les futures promotions qui seront recrutées dans les plus brefs délais.

« Cette session a duré plusieurs mois et permis aux bénéficiaires de se former sur les bâtiments et les travaux publics, avec des exercices pratiques sur le terrain, supervisés par des experts et encadreurs mauritaniens et étrangers », a affirmé le directeur général de la société M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, dans son intervention présentée à cette occasion.

« Les travaux publics constituent le principal pilier du développement économique, avec une forte demande d'emploi, en raison de l'évolution des industries », a-t-il ajouté.

Il a loué par ailleurs, l'intérêt accordé par le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, pour encourager et créer un climat favorable au développement du secteur des travaux publics, en créant le cadre juridique incitatif de l'investissement et l'infrastructure nécessaire, à travers le grand développement enregistré dans ce domaine et dont les retombées se sont répercutées positivement sur la qualité des services, la vigueur de la croissance et l'amélioration des conditions sociales », a-t-il poursuivi.

« Notre société demeure disposée à doter les promotions des secteurs public et privé de la formation spécialisée », a-t-il conclu.

Le porte-parole des jeunes formés M. Yacoub Ould Ahmed Maloum a loué dans son intervention, les résultats de cette session de formation, mettant en exergue, l'acquisition par les bénéficiaires de compétences professionnelles leur permettant l'accès au marché de l'emploi, affirmant qu'elle renforcera la mauritanisation des postes dans le secteur des bâtiments.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la jeunesse et des sports, du secrétaire général du ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et des NTIC, du wali de Nouakchott Ouest, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et de responsables des bâtiments.