Mauritanie: Concertation à Nouadhibou sur l'élaboration de la stratégie nationale de l'environnement

Les travaux de l'atelier régional de concertation sur l'élaboration de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable ont été lancés mercredi à Nouadhibou.

Le chargé de mission du ministère de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed Yahya Ould Lafdhal, a précisé que la rencontre a pour objectif d'élaborer une stratégie nationale de l'environnement et du développement durable et la mise en place d'un plan d'action bien ficelé dans le domaine qui fait de l'Homme et de son système environnemental l'axe majeur de son intérêt.

L'atelier va étudier et élaborer cette stratégie qui répond aux préoccupations et besoins des pouvoirs publics dans le domaine de la protection de l'environnement et accompagne les phases que la Mauritanie a déjà franchies et franchira en matière de développement durable.

Des représentants des délégations régionales de l'environnement des wilaya de l'Adrar, du Tiris Zemmour, de l'Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou prennent part à cet atelier de deux jours en plus de délégués de la société civile œuvrant dans le domaine.

L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du wali adjoint de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Ould El Moustapha, du hakem central de la moughataa de Nouadhibou et le maire de sa commune et des représentants des ONGs de la société civile.