Congo-Brazzaville: Théâtre - « Yvonne, princesse de Bourgogne » sera mise en scène par Pierre Claver Mabiala

Écrite par Witold Gombrowicz entre 1933 et 1935, publiée en 1938 et montée pour la 1ère fois en 1958, la pièce « Ivonne, princesse de Bourgogne » sera mise en scène pour la première fois à Pointe-Noire par Pierre Claver Mabiala, le 13 mai à l'Institut Français du Congo(IFC).

Witold Gombrowicz est un écrivain polonais qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus importants du XXe siècle, ayant influencé de nombreux auteurs tels que Milan Kundera.

« Ivonne, princesse de Bourgogne » est sa première pièce pour le théâtre. À travers cette pièce, l'auteur livre une histoire formidable avec des personnages forts autour d'un sujet intéressant qui pose la question sur le vivre-ensemble.

Cette pièce parle d'un prince, héritier du trône, qui par défi, se fiance à Yvonne, une jeune roturière insignifiante et aussi taciturne que laide. Ce qui accable la famille royale.

Moquée par les courtisans, Yvonne reste muette et son silence devient provocation. Malgré des tentatives répétées, nul ne parvient à la faire parler et la tension monte à la cour.

Le passé ressurgit et fait éclater les apparences du présent : le roi et son chambellan ont du sang sur les mains, le pouvoir royal n'est qu'une pure tyrannie et le rituel de cour, une farce.

Des idées de meurtre émergent et chacun de son côté rêve de commettre le crime. Pour finir, Yvonne, toujours silencieuse, est mise à mort en grande pompe, au cours d'un banquet donné en son honneur.

De Gombrowicz, on retient souvent et à juste titre, l'humour. Lui-même, dans une note liminaire, indique que « la pièce ne doit pas être jouée trop au sérieux », invite à « neutraliser la trame désagréable de la pièce » par « les éléments grotesques et comiques » qu'elle contient.

Mais sous le vernis plaisant de la comédie, derrière un langage volontiers grotesque et le faste du banquet final, la sauvagerie sommeille. Il évoque également s'être inspiré des drames shakespeariens.

Derrière le rire, donc, la violence déborde. De la langue, elle passe aux gestes; de la scène, elle s'efforce de contaminer la salle. Dans Yvonne, les spectateurs s'exclament, applaudissent : toujours ils acquiescent.

Gombrowicz utilise ainsi la forme théâtrale, pour interroger la violence sous l'angle de la complicité, même tacite. Quel regard portons-nous sur cette violence-là? De quelle manière en sommes-nous les auteurs ? À quel prix s'achète notre silence ?

Cette farce sombre et grinçante sur le pouvoir sera mise en scène pour la 1ère fois à l'IFC de Pointe-Noire par Pierre Claver Mabiala, assisté de Jehf Biyeri, et interprétée par: Éva Chauvet; Paoline de Oliveira; Alexandra Guenin; Ange Pémo; Ardie Makaya; Tamane Goma; Duvalier Lountadila; Marène Missengué et la régie générale sera assurée par Aimée Mavoungou.