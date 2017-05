La quatrième édition Images et histoire, festival de cinéma et d'histoire, aura lieu du 16 au 20 mai 2017 à Brazzaville. Prélude à la tenue de l'évènement, son organisateur Christophe Figuéréo, enseignant expatrié au lycée Saint-Exupéry et Elodie Chabert, directrice déléguée de l'Institut français du Congo (IFC) ont animé une conférence le 10 mai à l'institut éponyme.

L'édition 2017 du festival Images et histoire se tient dans la continuité de celle de 2016, qui avait pour thème « l'Afrique des explorations et des explorateurs ». Si la précédente mettait en exergue un cinéma colonial, aliénant où l'indigène était dépourvu d'identité narrative, le festival de cette année s'interroge sur le cinéma des indépendances cherchant à reconstruire une histoire, écrite jusqu'alors par ceux qui dominaient le continent.

Pour l'organisateur de ce festival, le cinéma colonial renseignait davantage sur l'énonciateur et son discours hégémonique que sur l'objet de ses représentations. Occultant la réalité du système colonial il était le lieu d'une invention ontologique et d'un refus de l'altérité. Mettant en œuvre un imaginaire colonial, charriant des stéréotypes il était une mise en récit de l'autre et de l'ailleurs par un double processus d'exotisation (il devenait un africain figé et momifié dans des invariants culturels, hors-champ ou dilué dans la foule) et de marginalisation (il était un décor, un accessoire, faire-valoir du blanc colonisateur et civilisateur).

Ce festival connaîtra la présence des universitaires venus de partout : Madame Odile Goerg de l'Université de Paris Diderot ; Delphe Kifouani, de l'Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal ; Sada Niang, de l'Université Victoria du Canada ; François Robinet, de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et madame Melissa Thackway, enseignante à l'Inalco et à Sciences-Po Paris ; sans oublier l'un des pionniers du cinéma congolais Sébastien Kamba et Bienvenu Tchissoukou.

Au programme de ce festival, des conférences et cinémas. La quatrième édition va s'ouvrir le 16 mai par un état des lieux avec une conférence à 15h00 sur le thème « Cinéma et histoire en Afrique francophone » animé par Sada Niang.

Le 17 mai le tour reviendra au cinéma africain des indépendances : des contre-mémoires ? Interviendra à travers la conférence à 15h00, Melissa Thackway sur Histoire (s) en image, histoire (s) en mouvement : mémoires décoloniales dans les cinémas d'Afrique.

La journée du 18 mai portera sur Autres regards : la persistance d'un imaginaire colonial ? Télévision française et conflictualités africaines. Au programme François Robinet en conférence sur Le génocide des Tutsi du Rwanda : génocide en direct ou génocide oublié ? Ces interventions seront illustrées des documents d'archives audiovisuelles issus des fonds de l'INA. A 16h30, François Robinet reviendra en conférence sur Sauveurs, victimes et bourreaux : quand la télévision française raconte les guerres africaines (1994-2014). Ces interventions seront illustrées des documents d'archives audiovisuelles issus des fonds de l'INA. Bienvenu Tchissoukou interviendra en ciné conférence à 18h30 sur « les pionniers du cinéma congolais ». Sébastien Kamba et Bienvenu Tchissoukou présentent le film : « La chapelle ».

Le 19 mai au lycée français Saint-Exupéry, Melissa Thackway va donner une conférence de 08h00 à 09h00 sur Métiers du cinéma et de l'enseignement Club Science-Po. A partir de 09h30 à 11h00, Le réalisateur africain face à des choix 1ère ES et S. Delphe Kifouani interviendra en ciné conférence sur Le réalisateur africain face à des choix 1ère ES et S, présentation de son film « D'une rive à l'autre ». De 11h00 à 12h30, il y aura la rencontre sur Cinéma et histoire en Afrique francophone par le professeur Sada Niang.

Toujours le 19 mai à 14h00, Contre-champs sur le cinéma à la veille des indépendances. Odile Goerg interviendra sur Le cinéma, un loisir conquérant. A 15h30, Christophe Figuéréo tiendra le ciné conférence sur « Les classiques » Les Africains se réapproprient leur histoire : la déconstruction du héros colonial « Le grand blanc de Lambaréné ».

Le 20 mai, c'est le bilan et clôture. Delphe Kifouani interviendra à 14h00 en conférence sur Soixante ans de cinéma en Afrique subsaharienne francophone : de quel cinéma est-il question ?