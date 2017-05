Congo-Brazzaville: Journée culturelle édition 2017 de l'Association des Congolais du grand Lyon

La quatrième édition Images et histoire, festival de cinéma et d'histoire, aura lieu du 16 au 20… Plus »

Se fiant aux statuts, rappelons que l'association a été créée le 28 juin 2011. L'ACGL a pour but de rassembler ce qui est épars au sein de la communauté congolaise en se retrouvant autour d'une identité commune ; de raffermir les liens de solidarité dans leur communauté et enfin de faire rayonner la culture congolaise à travers la région Rhône-Alpes.

« L'entrée est gratuite et le programme de cette année ne déroge pas à cet esprit », confient les organisateurs. Et d'en détailler les grandes lignes telles les expositions d'objets d'art et du vin blanc de kiwi produit par la société Longonya du Congolais Marvet Mbani ; la conférence-débat sur la culture congolaise animée par Nestor Bouloukoué ; la découverte des mets congolais ; la danse afro-contemporaine par la chorégraphe Roseline Kondzot ou l'animation du groupe Rosmane Très Bio, sur le thème « Joue-moi du tam-tam que je danse ».

Depuis 2012, l'Association des Congolais du grand Lyon, en sigle l'ACGL, réitère chaque année un rendez-vous culturel où est favorisé le vivre ensemble entre Congolais sans distinction de sexe ni d'origine ethnique. Cette année, les festivités auront lieu le 13 mai à partir de 14 h, au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne, en mettant en avant la promotion de la culture congolaise. L'objectif affiché par les organisateurs est de faire découvrir aux Lyonnais toutes les facettes et la richesse de notre culture : littérature, musique, cuisine ou tourisme.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.