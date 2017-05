Sénégal: Droits des travailleurs - Macky Sall demande la finalisation des dossiers en liquidation

communiqué de presse

Hier, en conseil des ministres, le Président de la République a demandé au Premier ministre d'assurer, en relation avec les syndicats et le Patronat, le suivi régulier du paiement des droits des travailleurs des entreprises liquidées ou en liquidation, de même que la situation des entreprises en difficulté.

Abordant la gestion préventive des conflits sociaux et la protection des travailleurs, le Président de la République félicite, à nouveau, l'ensemble des travailleurs du Sénégal et leurs représentants syndicaux, pour leur engagement patriotique dans la consolidation de la croissance économique et du progrès social.

Rappelant l'importance primordiale qu'il accorde à la consolidation de la gouvernance des institutions de prévoyance sociale, le Chef de l'Etat demande au Gouvernement de finaliser, dans les meilleurs délais, le plan d'action consensuel de mise en œuvre des recommandations de la deuxième Conférence sociale portant sur la modernisation des régimes de retraite et d'engager la mise en œuvre pragmatique d'un plan de rationalisation des systèmes de rémunération des agents des secteurs public et parapublic, avec une priorité, la rémunération axée sur la performance.

Ainsi, appréciant les cahiers des doléances reçus des centrales syndicales, le 1er mai 2017, le Chef de l'Etat exhorte le Gouvernement et les employeurs, à veiller, en permanence, à l'amélioration des conditions de travail et du pouvoir d'achat des travailleurs de même qu'à leur épanouissement social.

A ce titre, le Président de la République rappelle au Gouvernement la nécessité d'entreprendre, avec les partenaires sociaux, dans le cadre d'un dialogue social renforcé, l'accélération de la généralisation de la retraite à 60 ans, l'actualisation et la modernisation de la convention collective interprofessionnelle, ainsi que la signature de nouvelles conventions dans certaines branches d'activités professionnelles, telles que la sécurité privée, les transports aériens, l'enseignement privé, la communication et les médias, l'agriculture et la boulangerie.