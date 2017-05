Sénégal: Attachés de défense et diplomatiques - 35 auditeurs africains en formation à Dakar

Le neuvième cours d'orientation pour attachés de défense et hauts fonctionnaires s'est ouvert hier et se poursuit jusqu'au vendredi au Cercle Messe des officiers, sous la présidence du général de brigade Paul Ndiaye, directeur du Centre des hautes études en défense et sécurité (Cheds) et du général de corps d'armée Luc Félay, conseiller militaire de l'ambassade de Suisse à Dakar. 35 auditeurs et diplomates dont 15 Sénégalais sont venus d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb.

Les objectifs de ce cours qui va durer 5 jours, visent à consolider les connaissances des participants sur les thèmes liés à la géopolitique mondiale. Ils consistent également à assurer une formation de base et une sensibilisation sur leurs futurs défis professionnels en tant qu'attachés de défense et de les familiariser avec le travail multilatéral et multiculturel.

Ainsi, cette présente session intégrera trois importantes communications relatives à la défense, à la sécurité et à la paix. Selon le général de brigade Paul Ndiaye, cette formation accordera une grande place à la dimension pratique des fonctions d'attachés de défense auxquelles elle prépare. « Pendant 5 jours, des intervenants venus d'horizons divers partageront avec vous leurs connaissances et expériences dans des domaines variés comme la géopolitique et la diplomatie », dit-il. Le directeur général du Cheds insiste sur leurs expériences personnelles ainsi que la diversité de leurs origines et parcours qui constitueront un facteur important d'enrichissement mutuel. « Les témoignages de diplomates et d'attachés de défense en service ou à la retraite contribueront certainement à vous éclairer sur quelques-uns des défis professionnels majeurs auxquels vous pourriez faire face à l'avenir », déclare-t-il, soulignant toutefois que ce cours d'orientation montre l'excellence des relations d'un partenariat fécond avec le Centre politique de sécurité de Genève à l'origine de cette initiative.

Pour le général de corps d'armées, c'est le troisième cours qui marque un pas de plus dans le cadre des relations liant les deux centres de formation. Luc Félay souhaite que cette rencontre permette de poursuivre le développement des liens privilégiés entretenus depuis 2009 avec les forces de défense et de sécurité des trois régions que sont l'Afrique de l'Ouest, du Centre et le Maghreb. « Une collaboration qui porte ses fruits et qui nous permet de participer au développement des capacités des forces particulièrement sollicitées dans un monde de mutation et secouées par de nombreux défis sécuritaires », a affirmé le conseiller militaire suisse qui affirme la volonté de son pays à appuyer au mieux le développement de ces institutions au service de la sécurité dans un sens très large.

A l'en croire, l'attaché de défense est un instrument indispensable du système diplomatique international aussi bien sur le plan militaire que sur le plan de la politique sécuritaire. « En mettant l'accent sur les aspects théoriques et pratiques de la fonction d'attaché de défense, ce cours vous permettra de vous renforcer sur de nombreux thèmes de politiques sécuritaires internationales, mais aussi de vous familiariser avec le travail multilatéral et de techniques multinationales », assure le général de corps d'armée.