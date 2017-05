Sénégal: Li Yuanchao - Oeuvrons ensemble pour un bel avenir de la coopération sino-sénégalaise

document

C'est un grand plaisir pour moi de venir effectuer cette visite officielle d'amitié en République du Sénégal sur l'aimable invitation de Son Excellence le président Macky Sall. Intervenue après les entretiens entre le président chinois Xi Jinping et le président Macky Sall, en février 2014 et en septembre 2016, qui ont fait entrer les relations et la coopération sino-sénégalaises dans une nouvelle phase de développement, ma présente visite a pour objectif de mieux concrétiser les décisions importantes prises conjointement par les deux chefs d'État et les acquis du Sommet de Johannesburg du Forum sur la Coopération sino-africaine (Fcsa) et de faire progresser davantage le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays. J'aimerais profiter de cette occasion pour exprimer au peuple sénégalais, chaleureux et amical, mes sincères salutations et mes meilleurs vœux.

Perle de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est connu pour ses paysages magnifiques et sa culture ancienne et riche. Il est aussi pays natal de nombreux hommes éminents.

- Le Sénégal, c'est le pays de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, grand poète et penseur. Chantre de la négritude, il a appelé à prendre la civilisation noire comme arme pour défendre l'identité noire. Ses idées ont conforté les peuples africains dans leur fierté et leur conviction et encouragé plusieurs générations d'Africains.

- Le Sénégal, c'est le pays de l'ancien directeur général de la Fao Abdou Diouf, de l'ancien directeur général de l'Unesco Amadou Mahtar Mbow et de nombreux autres responsables d'organisations internationales et régionales qui ont apporté une contribution de poids à la paix et au développement en Afrique et dans le monde.

- Le Sénégal, c'est encore le pays du Rallye Dakar et de la Biennale de l'art africain contemporain, le pays d'Ousmane Sembène et de nombreux écrivains, artistes et intellectuels, le pays d'El Hadji Diouf et d'autres footballeurs mondialement connus, qui font tous la fierté des Sénégalais et des Africains.

Le mois dernier, le Sénégal a célébré le 57e anniversaire de son indépendance. Depuis 57 ans, le peuple sénégalais, grâce à son esprit d'ouverture et d'entreprise et à ses efforts assidus, a fait des progrès considérables dans la construction du pays. Ces dernières années, face à la tendance à la baisse de l'économie mondiale, le Sénégal a joué un rôle d'ancre de stabilité dans la région, en réalisant une croissance économique assez rapide, en améliorant continuellement les conditions de vie de sa population et en remportant des succès remarquables dans le domaine du développement. Ayant une vision à la fois africaine et mondiale, le Sénégal a travaillé activement à l'intégration africaine et joué un rôle important dans la promotion de la paix, de la solidarité et du progrès à l'échelle régionale et mondiale. Nous nous réjouissons du fond du cœur des succès formidables réalisés par le peuple sénégalais.

La Chine est un grand ami et un bon partenaire du Sénégal. En février 2014, le président Xi Jinping et le président Macky Sall qui était en visite d'État en Chine ont annoncé ensemble l'établissement d'un partenariat de coopération amicale à long terme entre les deux pays. Grâce à l'engagement personnel et au soutien agissant des deux chefs d'État, les relations sino-sénégalaises ont connu, ces dernières années, un essor rapide marqué par une confiance politique mutuelle plus approfondie, des soutiens réciproques sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre et une excellente coopération sur les grandes questions internationales et régionales, donnant un nouvel exemple de la coopération Sud-Sud. En septembre 2016, lorsque le président Macky Sall s'est rendu en Chine pour participer au Sommet du G20, à Hangzhou, en sa qualité de président du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du Nepad, il s'est entretenu de nouveau avec le président Xi Jinping. Et les deux chefs d'État ont pris la décision visionnaire de porter les relations sino-sénégalaises au niveau de partenariat de coopération stratégique global, faisant ainsi accéder la coopération bilatérale à une nouvelle étape de développement.

Fort intense, la coopération pragmatique sino-sénégalaise a donné de nouveaux fruits importants. Avec une hausse annuelle de 133 % en moyenne, le volume du commerce bilatéral a été multiplié par 16 en 10 ans pour atteindre 2,36 milliards de dollars américains en 2016, faisant de la Chine le troisième partenaire commercial du Sénégal. Aujourd'hui, on voit partout au Sénégal des fruits de la coopération mutuellement bénéfique avec la Chine, du barrage d'Affiniam au Musée des civilisations noires, en passant par l'autoroute Thiès-Touba et le Grand théâtre national, auxquels s'ajoute le projet de la réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau potable en milieu rural dont les travaux ont été lancés le mois dernier. Ce « projet de cœur », qui vise à réaliser 251 forages, à construire 181 châteaux d'eau et à installer 1.800 kilomètres de canalisation sur toute l'étendue du territoire sénégalais, répondra au besoin de 2,27 millions de personnes et permettra de pallier, dans une très large mesure, la pénurie d'eau dans des zones rurales.

Dotés d'une dynamique sans précédent, les échanges humains et culturels entre les deux pays sont tout aussi fructueux, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé, de la recherche scientifique et du tourisme ou entre les médias, les think tanks et les jeunes. Depuis 2014, l'année où le Sénégal a obtenu le statut de destination de voyage en groupe des touristes chinois, la circulation de personnes entre les deux pays a connu une hausse rapide. En 2016, 5000 Chinois ont choisi le Sénégal comme première étape de leur voyage à l'étranger et 13.000 Sénégalais sont venus en Chine, soit en hausse respective de 24 % et de 28 % par rapport à 2015. Chaque année, plus de 700 étudiants sénégalais font leurs études en Chine. Le feuilleton chinois Doudou et ses belles-mères, doublé dans sa version française par des acteurs sénégalais, a eu un grand succès en Afrique et permis à davantage d'Africains de découvrir la vie quotidienne des Chinois et des similitudes entre la culture chinoise et les cultures africaines. Les gens relaient aussi l'histoire de Sourakhata Tirera, un Sénégalais qui fait depuis des années des affaires en Chine. Invité à assister aux réunions de l'Assemblée populaire municipale de Yiwu, dans la province du Zhejiang, pour avoir contribué au règlement à l'amiable de plusieurs différends commerciaux entre des hommes d'affaires chinois et africains, il est, aujourd'hui, un ambassadeur de l'amitié sino-sénégalaise. Je suis convaincu qu'avec l'approfondissement de la coopération bilatérale, il y aura davantage de belles histoires de ce genre et la fondation des relations sino-sénégalaises sera encore plus solide.

Malgré les changements profonds et complexes que traverse notre monde, la paix et le développement demeurent les thèmes majeurs de notre époque. La Chine, qui porte toujours haut levé l'étendard de la paix, du développement, de la coopération et du gagnant-gagnant, poursuivra fermement sa voie du développement pacifique et sa stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique, et développera l'amitié et la coopération avec les autres pays du monde. Au Sommet de Johannesburg du Fcsa, en 2015, le président Xi Jinping a lancé « dix programmes de coopération » visant à favoriser l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture en Afrique ; ce qui a été vivement salué par les pays africains. Depuis, grâce à des efforts actifs de part et d'autre, un grand nombre de décisions ont été rapidement mises en œuvre et ont apporté des bénéfices tangibles aux peuples africains. Les relations sino-africaines sont ainsi entrées dans une nouvelle époque de coopération gagnant-gagnant et de développement partagé. L'essor des relations sino-africaines a donné de nouvelles impulsions à la coopération sino-sénégalaise. Toujours fidèle au principe dit « sincérité, pragmatisme, amitié et franchise » à l'égard de l'Afrique et à la juste conception de la justice et des intérêts avancés par le président Xi Jinping, la Chine renforcera sa coopération globale stratégique avec le Sénégal et travaillera activement à la concrétisation des consensus des deux chefs d'État et des acquis du Sommet de Johannesburg, en vue de mieux contribuer au développement de nos deux pays et au bien-être de nos deux peuples.

- La Chine est prête à approfondir la confiance politique mutuelle, à intensifier les échanges humains et à accroître les échanges en matière de gouvernance avec le Sénégal, pour fournir une garantie politique solide à l'approfondissement de la coopération dans les divers secteurs.

- La Chine est prête à travailler ensemble avec le Sénégal pour réaliser, dans un esprit mutuellement bénéfique et en faisant valoir pleinement les atouts respectifs, le potentiel de coopération dans l'agriculture, la pêche, les infrastructures et l'industrie de transformation et manufacturière et promouvoir la coopération en matière de capacités de production et de construction de parcs industriels, de sorte à favoriser le développement durable des deux pays. Nous sommes également disposés à examiner avec le Sénégal davantage d'arrangements pour faciliter le commerce et l'investissement entre les deux pays et créer de nouvelles opportunités d'affaires pour les entreprises des deux côtés.

- La Chine est prête à œuvrer avec le Sénégal à l'enrichissement des échanges et coopérations humains et culturels, au renforcement de la mobilité humaine et à l'approfondissement de la connaissance mutuelle. Nous encouragerons les jeunes chinois et sénégalais à multiplier leurs échanges, porterons de 50 à 60 le nombre de bourses gouvernementales accordées chaque année aux étudiants sénégalais, et formerons plus de compétences dont le Sénégal a besoin. Par ailleurs, nous mènerons à bien la planification et la construction du projet de Centre culturel chinois à Dakar pour en faire, après l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une autre plateforme majeure d'échanges et d'inspiration mutuelle entre la civilisation chinoise et les civilisations sénégalaise et africaines.

- Et la Chine est prête à renforcer sa communication et ses concertations avec le Sénégal dans les affaires internationales et régionales, afin de défendre ensemble les intérêts communs de la Chine, des pays africains et des autres pays en développement et d'apporter une plus grande contribution à la promotion d'un développement plus équilibré, plus équitable et plus inclusif dans le monde, à l'instauration d'un nouveau modèle de relations internationales axé sur la coopération gagnant-gagnant et à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité.

Un adage chinois dit : « Montagnes et océans n'éloignent pas les amis aux idéaux communs ». En Orient, le peuple chinois s'emploie à réaliser les objectifs des « deux centenaires » et le rêve du grand renouveau de la nation chinoise, tandis qu'en Afrique, le peuple sénégalais est en marche pour faire du Sénégal un pays émergent. Le renouveau et l'émergence, voilà l'ambition et l'aspiration partagées qui unissent nos deux peuples. Je suis convaincu qu'avec la sincérité et la solidarité, nous atteindrons nos objectifs respectifs et donnerons une vie meilleure à nos deux peuples !