Dans cette perspective, le Chef de l'Etat demande au Premier Ministre d'optimiser les impacts socio-économiques des appuis institutionnels et financements publics accordés aux femmes, et de préparer, dans les meilleurs délais, la validation et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes.

Rappelant par ailleurs la place primordiale qu'il accorde à l'autonomisation économique des femmes, le Chef de l'Etat adresse ses chaleureuses félicitations à toutes les femmes du Sénégal, à l'occasion de la quinzaine nationale de la femme et engage le Gouvernement à amplifier les financements des projets des femmes, en tenant compte des indicateurs pertinents de développement humain, et des critères d'ajustement favorisant les cibles spécifiques.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a demandé dans ce sens d'accroître les investissements publics au niveau des îles, particulièrement des îles du Saloum et de la Basse Casamance, qui doivent davantage bénéficier, outre de stratégies de désenclavement adaptées, d'infrastructures sanitaires, scolaires, hydrauliques, socio-collectifs et d'une couverture téléphonique appropriées.

