Burkina Faso: Elections complémentaires du 28 mai - Les radios du Nord sollicitées pour un scrutin apaisé

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé une rencontre avec les responsables et chefs des programmes des radios de la région du Nord, le mardi 9 mai 2017 à Ouahigouya. Les échanges ont porté sur la campagne des élections municipales complémentaires et partielles du 28 mai à Zogoré.

Selon le représentant du CSC, Fulbert Nikiéma, cette rencontre vise à traduire les attentes du CSC, aux hommes des médias et aussi recueillir leurs préoccupations afin de les transmettre à qui de droit. «Nous avons eu des échanges avec les différents responsables des radios, certains ont donné leur feu-vert et d'autres ont promis d'apporter leurs contributions pour la diffusion des messages des campagnes», a-t-il affirmé. A l'entendre, trois radios ont décidé formellement d'accompagner le CSC.

Il s'agit de La voix du paysan, Notre dame du Sahelet de la radio Solidarité. «En ce qui concerne les autres radios, nous allons leur demander, si possible, d'assurer la synchronisation des messages à partir la RTB», a précisé M. Nikiéma.

Cependant, le représentant du CSC a précisé que sa structure n'a pas reçu de subvention de la part de l'Etatpour ces élections. Toutefois, il a promis que quelque chose est prévu pour ceux qui ont promis de les accompagner.

Il a remercié les radios pour le travail abattu quotidiennement, pour l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso, particulièrement dans la région du Nord.

Il les a invités à se départir de l'esprit partisan, d'éviter le favoritisme d'un parti au détriment d'un autre dans un souci d'équilibre de l'information, afin de contribuer à l'apaisement des tensions. «C'est vous qui allez faire vivre cette campagne aux populations et c'est de la manière dont vous allez diffuser l'information que le climat de cette campagne va prévaloir. Donc nous souhaitons que vous soyez professionnels tout au long de la campagne», a déclaré le représentant du CSC.

A leur tour, les responsables des radios ont salué l'initiative et ont promis de faire en sorte que la campagne des élections municipales complémentaires et partielles à Zogoré se passe dans la quiétude et dans la paix.

Cependant ces derniers ont souhaité avoir les programmes de la synchronisation avant l'ouverture de la campagne et ont lancé un appel aux responsables des partis politiques afin qu'ils facilitent la tâche des reporters.

Pour ces élections, cinq partis sont en lice à Zogoré. Il s'agit de l'ADF/RDA, l'UPC, le MPP, le Faso Autrement et le NTD.