Maroc: La Banque mondiale salue les avancées économiques du royaume

communiqué de presse

Samedi, à l'issue d'une visite de quatre jours au Maroc, une délégation du Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale a salué les efforts que le pays déploie sans relâche pour atteindre ses objectifs de développement durable.

Selon un communiqué, elle a aussi mis en avant les avancées socioéconomiques réalisées ces dernières années. Composée de dix Administrateurs représentant 100 des 189 pays membres du Groupe de la Banque mondiale, la délégation a débuté sa tournée dans la région au Maroc, afin d'évaluer le programme de l'institution dans le Royaume et de mieux comprendre les perspectives de développement ainsi que les défis actuels du pays.

«Le Maroc établit les bases d'une croissance inclusive et durable, appuyée par un renforcement de son cadre de gouvernance. Ses dirigeants ont par ailleurs une vision réaliste des défis à relever sur le plan du développement humain et économique à moyen et long terme», explique Merza Hasan, membre du Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale.

De même, Miriem Bansalah-Chaqroun, à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc, a présidé une réunion avec la délégation du Groupe de la Banque mondiale. Cette réunion a permis une discussion approfondie sur les principales difficultés et réalisations du secteur privé.

La délégation a examiné le projet du gouvernement marocain, qui entend rendre l'environnement des affaires plus concurrentiel et plus ouvert.

Elle a tout particulièrement apprécié le dynamisme du secteur privé et encouragé les acteurs de ce secteur à promouvoir l'innovation, ainsi qu'à réaffirmer la nécessité de soutenir davantage les petites et moyennes entreprises, qui sont l'un des moteurs de la création de valeur et d'emplois.