Cameroun: Paul Biya envoie le notaire de Marafa à la retraite

Le nom de Me Harissou, détenu au Secrétariat d'état à la défense (Sed) depuis trois ans, figure dans un décret signé lundi dernier par le président de la République, mettant fin aux fonctions d'une vingtaine de notaires.

Son nom figure en tête de la liste des 24 notaires concernés par le décret présidentiel 2017/199 du lundi 08 mai 2017 mettant fin aux fonctions des notaires. Ledit décret a été publié dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroon tribune parution d'hier mardi 9 mai 2017. Atteint par la limite d'âge qui est de 60 ans, Abdoulaye Harissou au même titre que ses désormais anciens confrères, n'est donc plus notaire et n'a plus le droit d'exercer cette fonction au Cameroun.

Notaire de l'ancien ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Hamidou Yaya, le très discret Me Harissou, écroué dans les geôles du Sed depuis trois années, ne comparaîtra plus que comme un simple citoyen.

L'homme dont l'arrestation a été surmédiatisée le 27 août 2014, était accusé d'outrage au président de la République, de complicité d'assassinat et de port et détention illégale d'armes de guerre. «Je n'ai aucun compte qui ait brassé un jour 5 milliards Fcfa», avait réagi Me Harissou. Il lui était aussi reproché ses récents voyages à l'étranger et notamment dans les pays du golfe.

Procès pendant au Tribunal militaire

Marafa Hamidou Yaya, quoique détenu au Sed depuis 2012, va donc certainement recourir aux services d'un nouveau notaire ou comme le définit le dictionnaire Larousse : « un juriste spécialisé qui l'informera à chaque étape de la vie quotidienne, que ce soit à chaque étape familiale (mariage, filiation, divorce, décès, ...) ou à chaque étape économique (achat immobilier, location, souscription d'un crédit hypothécaire, création d'entreprises, ...) ».

Bref, un homme qui se chargera de conseiller et dresser des actes nécessaires. Reconnu coupable de coaction de détournements de deniers publics, Me Harissou a été condamné à 20 ans de prison par la Cour suprême. Le procès de Me Harissou est pendant au Tribunal militaire de Yaoundé. Il est lui aussi détenu au Sed.

Lors de l'audience du 10 février dernier, le conseil du notaire est parvenu à obtenir du juge le rejet de certaines pièces présentées par l'accusation. Me Saskia Ditisheim de nationalité suisse s'est dite optimiste quant à l'acquittement de son client. A suivre !