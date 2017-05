Cote d'Ivoire: Le géant cimentier LafargeHolcim CI inaugure sa 85 ème franchise à Abidjan

La filiale du groupe franco-luxembourgeois capitalise depuis 2016 quelque 400 emplois créés avec l'ouverture de ses franchises et s'active à lutter contre le chômage et la pauvreté en Côte d'Ivoire. LafargeHolcim qui produit un million de tonnes de ciment/ an envisage d'atteindre 2 millions de tonnes l'année avec la prochaine mise en service d'un broyeur en cours d'installation.

De 52 franchises en début d'année, le géant Lafarge étrenne ainsi sa 85 ème franchise et projette d'atteindre 250 d'ici avant fin 2017, selon les dirigeants de la cimenterie qui ont fait le déplacement sur les lieux aux côtés de leurs partenaires instituuonnels et clients de l'entreprise.

