Après les violences qui ont émaillé leur meeting de réconciliation, les responsables de l'Apr dans les 4C sont revenus au-devant de la scène. Cette fois-ci pour s'en prendre à la presse qu'ils accusent d'avoir passé sous silence la prouesse de leur mobilisation et mettant en épingle «des incidents qui n'ont pas empêché la réussite de leur manifestation».

Après le coordonnateur, c'est l'un des protagonistes qui a fait face à la presse hier, pour exprimer leur «surprise de voir une certaine presse occulter la belle fraternité et la belle mobilisation lors de notre meeting de retrouvaille. A la place de grande réussite qui a sanctionné ce meeting. Cette presse a préféré s'épancher sur un incident qui a été vite maîtrisé grâce au professionnalisme du préposé à la sécurité de M. Oumar Gueye».

Non content de se défausser sur la presse, Modou Sall Diop s'est aventuré à indiquer à la presse l'angle de traitement de l'information, «ce qu'il fallait relater, à mon avis, et que je tiens à faire à la place de cette presse, c'est que l'engagement de M. le maire de la commune Bambilor Ndiagne Diop, et moi-même Modou Sall Diop responsable du mouvement Vision pour l'émergence et responsable de l'Apr à Bambilor, de travailler main dans la main derrière le coordonnateur Oumar Gueye. Ce qu'il fallait porter à la connaissance de l'opinion c'est cet engagement que nous avons pris de gagner les législatives à 95% au soir du 30 juillet 2017.»

Malgré tout, le responsable du mouvement pour l'émergence reconnait qu'il y a des forces de part et d'autres des deux camps, qui n'ont pas intérêt à ce que ces retrouvailles se fassent. «Chaque fois qu'il y a une divergence entre deux personnes, il y a ce qu'il est convenu d'appeler dans le jargon politique les faucons. Et ces faucons ont tout intérêt à éviter ce rapprochement entre les leaders. A mon niveau je reconnais que de mon côté, de celui du maire, il y a des gens qui ne veulent pas de cette réconciliation. » Mais M. Diop dit ne pas désespérer que ceux-ci reviendront à la raison pour savoir qu'ils travaillent tous dans le sens du seul intérêt de leur Président, de leur parti et du pays.

Au-delà de son rapprochement avec son ex ennemi, Modou Sall Diop annonce des retrouvailles entre responsables au sommet, dans le département de Rufisque. «Sous peu, nous allons voir un rapprochement entre les responsables de M. Homère Seck et ceux du ministre Oumar Gueye. Nous y travaillons» a-t-il révélé.

LES JOURNALISTES DE RUFISQUE REFUSENT LE DISCREDIT

Les journalistes qui ont couvert l'évènement sont montés au créneau pour dénoncer des manœuvres de la part du coordonnateur de l'APR qui a jeté le discrédit sur leur corporation et leur responsabilité. Ils ont sorti un communiqué pour dénoncer avec véhémence ce qu'ils considèrent comme des «manœuvres pour jeter le discrédit sur le travail et leur profession».

Cette sortie est une réponse servie au camp du ministre Oumar Gueye qui s'est fendu d'un démenti, suite au traitement que la presse a fait de cet évènement. «Par droit de réponse publié le mardi 9 mai dans le quotidien national Le Soleil et le quotidien privé Zoom Infos, le chef de cabinet du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime M. Oumar Guèye s'est livré à un soi-disant éclairage suite à la couverture-diffusion du meeting de l'alliance pour la République du 6 mai à Bambilor » Il est reproché aux reporters des deux quotidiens ainsi qu'à tous les journalistes ayant relayé l'événement de manière générale, d'avoir occulté «la grande mobilisation et la réconciliation entre deux frères de parti, cela au profit du constat fait par Me Oumar Youm d'une unité qui reste à parfaire et de l'incident ayant momentanément interrompu la manifestation»

Dans leur communiqué, les journalistes de Rufisque, ont relevé les maladresses et les incohérences d'un chef de cabinet qui cherche à banaliser une bataille entre gros bras qui a fait trois blessés dans le camp des préposés à la sécurité des autorités. «Dans le droit de réponse accordé selon les règles du métier, le chef de cabinet dira en parlant dudit incident : «L'incident qui a eu lieu, l'a été du fait d'une personne encagoulée, ivre, armée de pistolets, qui a tenté de monter au niveau de la tribune où il y'avait des ministres, des députés, des maires et autres responsables ». Et pourtant trois gardes du corps sont sortis de cette bagarre avec des blessures. Et, imaginez un seul instant qu'un des officiels ait eu la malchance de recevoir un coup dans cette débandade provoquée par les machettes, poignards et autre armes brandis en pleine loge officielle».

Devant la réalité des faits, les journalistes de Rufisque jugent malhonnête cette attitude qui consiste se défausser sur eux. Ils réaffirment leur mission d'informer vrai et refusent d'être inféodés à une quelconque autorité politique. «Comment alors en vouloir à des journalistes qui ont préféré, à juste raison d'ailleurs, mettre le focus sur ce fait ? Toutes les parutions de ce lundi 08 mai ont fait cas d'une bagarre entre gardes du corps et non entre militants. Donc, vouloir faire croire aux lecteurs que les journalistes ont affirmé le contraire relève d'une pure malhonnêteté qui tend à jeter le discrédit sur les journalistes».

Pour eux, cette sortie du chef de cabinet du ministre est le prolongement d'une série d'actes que ne cessent de poser les responsables politiques issus du camp présidentiel pour les mettre en mal avec l'opinion. Mais disent-ils, cela n'est que pure vanité. «Nous ne doutons point que cet épisode, faisant suite à d'autres antécédents, n'a pour unique but que de tenter de décrédibiliser les journalistes de Rufisque. Debout comme un seul corps, nous réaffirmons notre engagement à livrer la bonne information dans les règles de l'art comme édicté par les règles d'éthique et de déontologie » avertissent Maguette Ndong et ses confrères.