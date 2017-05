L'unité de soin(USAD) est composé de 15 lits, de 4 salles de consultations, d'une unité de laboratoire équipé, de box de consultation pour les vacataires de bureau, pour le personnel technique et pour l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, ainsi que de trois espaces d'attente. Au Sénégal 10%de la population porte la maladie, soit en entier (SS) ou à moitié (AS).

Aussi, sur la mise en place d'un réseau de prise en charge articulé sur un système de référence et de contre référence et la stratégie de dépistage néonatal. «Notre programme national consiste à avoir des centres de référence sur l'ensemble du territoire», a-t-il ajouté.

Selon le professeur Ibrahima Diagne, l'USAD vient de donner corps à un axe essentiel au plan stratégique élaboré par les acteurs de la lutte contre la drépanocytose au Sénégal. Il a par la suite insisté sur l'information et la sensibilisation des populations et le plaidoyer pour éviter les mariages entre drépanocytaires.

C'est le fruit de la coopération entre le Sénégal et la principauté de Monaco pour la lutte contre la maladie. «Le projet Usad naquit au mois d'avril 2010 à Dakar à l'occasion d'une visite au Sénégal du prince Albert de Monaco, depuis lors le comité de pilotage mis en place à cet effet et que je coordonne peut s'enorgueillir d'avoir pleinement réussi sa mission ».

