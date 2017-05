Un incendie qui serait créé par une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales a provoqué la mort de cinq enfants dont le plus âgé a 17 ans. Les quatre autres sont toutes des filles de quatre ans. C'était hier, mercredi 10 mai, aux Parcelles assainies Unité 17. L'auteur présumé de l'incendie qui n'est autre que l'oncle des victimes a été arrêté par la police de Parcelles.

Emoi et désolation aux Parcelles assainies, unité 17. En effet, un homme du nom de Mansour qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales a décimé presque toute une famille. Il s'agit de quatre fillettes de même père et mère répondant aux noms de Bébé Néné Diaz, Nabou Diaz, Astou Diaz, Fama Diaz et Pape Gorgui Kader Diaz.

Le pyromane qui serait leur oncle serait à l'origine de l'incendie meurtrier. Il aurait laissé la bougie allumée dans sa chambre sans l'éteindre avant de sortir de la maison. C'est ensuite que le feu s'est propagé dans la chambre et la fumée a suffoqué les enfants qui étaient endormis dans une autre chambre.

Les enfants âgés de 5 à 17 ans sont morts par suffocation dans leur sommeil. D'après Omar Diaz le grand-père des victimes, «c'est la bougie qui est à l'origine du drame». «C'est mon gendre qui a laissé une bougie dans la maison. Il est un peu malade mentalement et c'est vers 7 heures 30 mn que le feu s'est propagé dans la maison», a-t-il confié.

Et de poursuivre, avec des trémolos dans la voix «la fumée était tellement forte qu'on ne pouvait pas accéder dans la maison». «Les enfants ont suffoqué sous la fumée», s'est encore désolé le grand-père des enfants. L'auteur présumé de l'incendie est vite cueilli par les éléments de la police des Parcelles assainies dans un bar qu'il a l'habitude de fréquenter.

Ce dernier est décrit comme un habitué du temple des Bacchus. D'après toujours le grand-père, «le père des enfants est en détention préventive et doit être élargi ce vendredi 12 mai». Hélas, il ne pourra pas voir ses enfants. La maman des enfants était également absente de la maison au moment du drame selon les voisins.

Le maire des Parcelles assainies, Moussa Sy qui a effectué le déplacement sur les lieux du drame, a interpelé les consciences de la population sur la cohabitation entre malades mentaux et famille. «Ce sont des enfants âgés entre 5 à 17 ans. Malheureusement, leurs parents ne sont pas là. Ils vivaient avec leur oncle qui aurait laissé la bougie allumée», a soutenu l'édile de la ville. «Si on habite avec une personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, il faut l'interner à l'hôpital. C'est çà la vérité. On ne doit pas les laisser jusqu'à commettre des drames» a-t-il conseillé.

Revenant sur la situation des maisons qui menacent ruine, Moussa Sy dira : «Nous allons sortir un arrêté pour fermer la maison en fibre ciment qui est complètement délabrée par le feu. Il y a aussi d'autres maisons qui doivent être fermées». Se désolant de la perte de 5 enfants dont le plus grand est âgé de 17 ans, le maire annonce un soutien à la famille en indiquant par la même occasion qu'elle ne va plus occuper la maison fissurée par le feu pour éviter d'autres drames.

Le feu couve partout au Sénégal

Rappelons qu'au mois d'avril dernier, pas moins de 32 morts ont été enregistrés dont 31 lors de la retraite spirituelle du Daaka, l'autre victime étant une vielle dame de 54 ans, surprise par le feu et calcinée dans sa chambre à Saint-Louis. Sans occulter le quai de pêche de l'Hydrobase de la vielle ville qui avait aussi pris feu.

Au marché HLM de Dakar, plus de 44 cantines ont été calcinées. A Kaolack, le marché Zinc n'a pas été épargné par le feu. A cette longue liste, il faut y ajouter le Ranch de Doli qui s'est consumé quatre jours durant. Le feu avait détruit 4000 ha. Un autre feu spectaculaire avait auparavant emporté le dépôt de paille à marché Foraille. Ces incendies n'occultent pas celui de Mbeumbeuss.

Ziguinchor prendra le relai avec le quartier Boukotte où une maison a été entièrement calcinée.