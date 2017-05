Cameroun: L'assurance maladie universelle en discussion

Monsieur le Premier Ministre, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous… Plus »

Celle-ci englobe d'une part l'organisation et le financement de la demande de santé et d'autre part l'organisation et le financement de l'offre des soins », a expliqué le Minsanté. A ce sujet, André Mama Fouda a profité de l'occasion pour appeler tous les médecins à vaquer à leurs occupations et à tenir leurs hôpitaux.

Ainsi que la grande dimension de renforcement des capacités de plus de 800 personnels locaux, tous niveaux confondus. « Nous pourrons renforcer leurs capacités en vue de continuer nous-mêmes ce type d'opérations avec des équipes spécialisées », a indiqué André Mama Fouda. (Autre temps fort de la rencontre, la souscription des Camerounais à une assurance maladie universelle. « Nous leur avons démontré que les réfections du groupe technique mis en place par le chef du gouvernement traite beaucoup plus de la grande dimension de la couverture santé universelle.

