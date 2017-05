Cameroun: Eglise évangélique du Cameroun - Appel à l'unité

Le conseil synodal général extraordinaire tenu hier à Douala en l'absence des membres de la communauté sawa, s'est engagé à oeuvrer par la paix et le dialogue.

Les membres des bureaux entrant et sortant, ceux des conseils synodaux entrant et sortant, les délégués au synode des trois Wouri (Nord, Sudouest et Sud), les directeurs nationaux et les sages étaient réunis au temple du Centenaire à Akwa, hier mercredi 10 mai 2017 pour la passation technique du nouveau Président général de l'Eglise évangélique du Cameroun (EEC) en la personne de Jean Samuel Hendje Toya.

Il était également question de lever toute ambigüité au sujet de la victoire du nouveau dirigeant élu lors du 59e synode général qui avait eu lieu du 17 au 23 avril 2017 à Ngaoundéré, dans l'Adamaoua. Jean Samuel Hendje Toya l'avait emporté par 205 voix contre 168 pour Richard Priso Moungole. Les travaux n'ont pas connu la participation de la communauté sawa, dont les chefs traditionnels ont annoncé un schisme dans une déclaration publiée en fin de semaine dernière.

D'après la déclaration finale lue par le Secrétaire général Philippe Nguété lors de la rencontre d'hier, qui a duré près de 7 heures, il ressort que le Pasteur Priso Moungole a reconnu sa défaite et a encouragé son confrère dans sa mission pastorale. Et parmi les multiples rappels de la Déclaration, on pourrait retenir le 6e point selon lequel l'EEC a une tradition du vivre-ensemble qu'elle tient de ses pères fondateurs. Une tradition par laquelle les différentes composantes sociologiques s'accordent dans l'exercice du pouvoir. « Cette tradition, inscrite dans sa constitution, loin de promouvoir le tribalisme et le repli identitaire, vise à entretenir la marche ensemble car il existe au sein de chacune des composantes de l'Eglise, des compétences, des valeurs à fédérer pour le développement de celle-ci et de tout le pays », peut-on lire dans le document.

Pour en revenir à la situation qui a fait le tour des médias, le revirement se produit au retour du synode général de Ngaoundéré. L'élection est contestée et les déclarations fusent de partout. Parmi ces déclarations, la non reconnaissance du nouveau président général qu'on ne considère pas comme un fils Sawa. Pour le Sg, toute cette crise met à mal le vivre-ensemble et pour remettre de l'ordre dans la maison, un conseil synodal général extraordinaire a donc été convoqué. Toujours selon la Déclaration, à Mbouda l'année dernière, le président sortant Isaac Batomen avait rappelé le sens de l'engagement pris à Yabassi qui n'était lié ni à une personne ni à une composante sawa de manière précise.

Cet engagement a donc été tenu à Ngaoundéré, puisque deux ressortissants du Littoral sont entrés en compétition à l'occasion des élections à la présidence générale. Des hommes qui étaient d'ailleurs membres de l'ancien bureau : Richard Priso Moungole, vice- président et Jean Samuel Hendje Toya, Secrétaire général. Le pasteur Philippe Nguété s'est engagé avec tout le bureau entrant, à oeuvrer pour la paix et le dialogue. Il a par ailleurs insisté sur le fait que les problèmes de l'église doivent se gérer en interne.

Jean Samuel Hendje Toya :« L'Eglise n'est pas en crise »

Président général entrant, EEC.

« Je ne voudrais pas raconter à l'extérieur comme je l'entends dans certains médias que l'Eglise est en crise. Fondamentalement et institutionnellement parlant, l'Eglise n'est pas en crise. Il y a de petits soubresauts, comme dans toute structure sociale. Même dans les familles nucléaires, il peut arriver que les agents ne s'entendent pas, n'accordent pas leurs violons. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'il y a une crise. Tout cela va se résorber. C'est pourquoi, avant cette passation de service, on a tenu à réunir une fois de plus tout le peuple de Dieu à la base. C'est pour qu'avec la communication décisive du président sortant, que nous ayons tous le même langage et soyons au même niveau d'information ».

Marlyse Rose Douala Bell: « Le dialogue s'impose »

Député.

Vous suivez de près la crise à l'EEC. Comment en entrevoyez-vous l'issue ?

J'ai eu le privilège d'échanger avec certains hauts dignitaires du Ngondo. Le Ngondo et une grande majorité des Sawa (Je parle bien des Sawa et pas des ressortissants du Littoral) pensent avoir été victimes d'un "vol" faisant ainsi allusion à des accords qui auraient été convenus les années précédentes à Yabassi et qui auraient institué le principe d'une rotation concernant les postes de dirigeants à l'EEC entre les Sawa, les Bamilékés et les Bamouns (Je ne parle pas de l'Ouest). On peut se poser la question de savoir: dans ce cas pourquoi des élections? Si ce consensus était validé par tous; puisqu'il a fonctionné lors des précédentes échéances, pourquoi a-ton organisé des élections et pourquoi les parties ont-elles accepté les élections? J'ai été interpellée et approchée par un certain nombre de personnes ressortissantes de plusieurs autres communautés qui ne comprenaient pas très bien la décision forte des chefs supérieurs Sawa signataires de la déclaration. Mais ce que j'ai retenu, c'est que tous aspirent à la paix et à la cohésion. A mon sens et compte tenu du profil des concernés (hommes et femmes de Dieu), le dialogue s'impose. Les dirigeants de l'EEC et le Ngondo doivent se retrouver autour d'une table et trouver en toute fraternité les formules apaisantes qui vont dans le sens de l'équité et aux principes fondateurs du vivre ensemble.

Quel est le sens de votre lettre en tant qu'élue du peuple à vos pères du Ngondo ?

En tant qu'élue du peuple et militante du vivre ensemble que je considère comme un préalable du développement durable, je me suis sentie interpellée par cette crise qui nous rappelle ce défi que constitue le vivre ensemble. Si la loi fondamentale de notre pays en son préambule énonce la protection des minorités, c'est bien pour favoriser la participation de tous, susciter et animer le sentiment d'appartenance nécessaire au processus d'intégration nationale en cours. Il s'agit donc d'un débat éminemment politique qui peut et doit avoir lieu de manière fraternelle et apaisée. Si je me retourne donc vers mes pères que je reconnais comme des "champions du consensus", c'est pour que, malgré les faits graves dénoncés, ils prennent sur eux, une fois de plus pour que vive l'EEC. Mais leurs rugissements laissent présager qu'il faudra que les parties concernées y mettent également du leur.