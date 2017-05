Cameroun: Un Camerounais élu vice-président de la Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique

Le Pr. Etienne Marcelin Kana a été élu au sein du directoire de la prestigieuse institution savante basée à Londres en Angleterre.

Il a été notifié de son élection le 29 avril dernier. Le Pr. Etienne Marcel Kana, directeur de la recherche, de la formation et coopération au Labogénie, siègera désormais au sein du directoire mondial de la Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique comme vice-président Afrique. L'une des six régions au monde qui garantit la représentativité de cette société savante en matière géotechnique. Celui qui était encore (depuis 2013) l'un des trois membres désignés de cette prestigieuse institution scientifique, était justement le premier Africain à bénéficier cette confiance de la part de ses pairs géotechniciens.

Il est aussi le premier Camerounais à accéder à ce niveau de responsabilités de viceprésident pour un mandat de quatre ans. Le Pr. Etienne Marcelin Kana, ingénieur en Génie-civil, diplômé de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en 1985, présente cette institution dans le domaine géotechnique comme « ce qu'est l'Académie française pour la langue française ». La Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique regroupe donc les « grands maîtres » de la géotechnique dans le monde. « La géotechnique peut être présentée comme le médecin des constructions des bâtiments, ponts, routes, etc.

C'est une science dont le rôle principal est de résoudre les problèmes de construction », explique l'heureux promu. Celui qui dispense les enseignements dans ce domaine à travers le monde, se dit heureux d'avoir fait briller l'étoile scientifique du Cameroun au firmament de la gloire. « C'est un prestige au plan international pour mon pays. Mais surtout, cela va permettre de bénéficier d'importantes retombées notamment au plan de la recherche », rassure le nouveau vice-président. Agé de 57 ans, ce « médecin des constructions » a bâti une solide trajectoire au sein du Labogénie, comme directeur des travaux d'abord, puis de la formation, de la recherche et coopération depuis 2010. Au plan régional, il est secrétaire général du Comité transnational des géotechniciens d'Afrique et de l'Association de laboratoire du bâtiment et des travaux publics d'Afrique.