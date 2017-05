Cameroun: Examens officiels - Les épreuves sportives pour commencer

C'était le tour des aspirants au Cep, hier, d'être évalués, après les candidats au bac et au probatoire.

Depuis le 24 avril dernier, une semaine après la reprise des cours pour le compte du troisième trimestre, les candidats à différents examens officiels de la session 2017 affrontent les épreuves sportives. Hier, c'était au tour des candidats au Certificat d'études primaires (Cep) de les passer, après leurs aînés de terminale présentant, du 24 au 28 avril dernier lesdites épreuves pour le baccalauréat de l'enseignement technique ou de l'enseignement général. Suivis du 2 au 5 mai des candidats au probatoire.

Ces épreuves s'achèvent cette semaine, vendredi 12 avec le passage des candidats au Bepc et Cap. Hier donc à Yaoundé, les prestations des petits candidats au Cep ont particulièrement retenu l'attention des curieux et autres passants. Certains parents ont même passé la journée à soutenir leur progéniture. « Mon fils n'est pas très sportif. J'ai pris une permission au bureau pour venir l'encourager. Son père voulait même qu'il passe plutôt l'épreuve par écrit, j'ai refusé : je veux qu'il fasse des efforts physiques. Il est en situation de surpoids et doit comprendre dès à présent que le sport est très important », assure une mère, le regard rivé sur son fils de 9 ans aligné pour la course rapide sur 50 mètres.

Depuis l'arrêté du 10 septembre 2012, signé par le Premier ministre Philemon Yang et fixant la nature, le volume horaire et le coefficient de l'épreuve d'éducation physique et sportive en formation continue et aux examens officiels, la donne a fondamentalement changé pour cette discipline. Le sport est devenu obligatoire dans tous les ordres d'enseignement : maternel, primaire, normal et secondaire. Pareil du Cep au Baccalauréat, en passant par le Bepc, Cap, Probatoire, le First School Leaving Certificate, le General Certificate of Education (Gce) Ordinary Level. Trois épreuves sont à choisir sur un ensemble de cinq : la course de vitesse, la course d'endurance, le saut en hauteur, le lancer de poids et la gymnastique au sol. Une épreuve écrite est du reste prévue pour les candidats inaptes. L'inaptitude partielle ou totale, définitive ou temporaire à la leçon d'éducation physique et sportive en formation continue et aux examens officiels fait cependant l'objet d'un diagnostic de l'autorité compétente.

De préférence le centre médico-scolaire. Les épreuves sportives qui, ouvrent chaque année le bal de la saison des examens officiels, provoquent un certain engouement. Tant de la part des candidats, des autres élèves des centres d'examen et même des badauds. Ces moments de grands rassemblements engendrent cependant des dérives. « On voit après des candidats déambuler dans les quartiers, surtout les filles, en short. D'autres sont amassés dans des bars buvant de l'alcool, comme s'ils fêtaient quelque chose. Le plus dur reste à venir, donc les élèves doivent demeurer dans la concentration. On doit y veiller », recommande un observateur .