Sénégal: La finance islamique à la rescousse des vulnérables

Des cadres sénégalais de l'administration publique en session de formation sur «la gestion des Waqf pour réduire la pauvreté», un instrument de la finance islamique. Cet atelier ouvert hier mercredi, à Dakar prend fin ce vendredi.

Dans tous les pays du monde existent des inégalités socio-économiques, mais à des proportions et des niveaux relativement différents selon les revenus des pays.

Ces inégalités effritent la cohésion sociale et faussent l'esprit d'un commun vivre prôné par les peuples. Elles le sont plus, dans des pays à faibles revenus. Le Sénégal soucieux de corriger cette fracture sociale s'est ouvert depuis 2007 à la finance islamique et une loi a été votée en 2015 avec comme objectifs l'émergence d'une industrie financière islamique sous-tendue par un cadre légal favorable et l'approbation des instruments sociaux de lutte contre la pauvreté et de solidarité comme le Waqf.

Dans l'esprit de tels enjeux, un atelier de formation des cadres sénégalais sur le thème: «la gestion des Waqf pour réduire la pauvreté», de trois jours s'est ouvert depuis hier, mercredi 10 mai à Dakar. L'objectif de ce séminaire étant de familiariser les participants avec la notion des Waqf, leur importance, les principes qui les régissent et leurs impacts socio-économiques, notamment dans la lutte contre la pauvreté.

Fares Mesdour, expert et formateur précise que le Waqf reste un bien fait, destiné à toute la créature notamment l'humain et en particulier le musulman. De manière spécifique celui-ci est destiné aux daaras modernes économiste et a relevé, mercredi, à Oulimata Diop, directrice générale de la Haute autorité du Waqf dira que «le Waqf, ou Awaqf au pluriel est un instrument de la finance islamique qui va permettre d'institutionnaliser et d'organiser la solidarité nationale et par la même occasion générer des revenus importants qui seront injectés dans des secteurs sociaux».

En tant qu'«instrument efficace de redistribution de richesse et de lutte contre la pauvreté, il consiste à immobiliser un bien et à affecter sa jouissance à des bénéficiaires qui sont pauvres».

A noter qu'il existe plusieurs types de Waqf selon leur destination. Ainsi, on relève des Waqf destinés à des œuvres de charité, aux privés concernant les membres de la famille du donateur ou à une tierce personne physique ou morale, des Awaqf mixtes pour lesquels une partie est destinée à des œuvres d'intérêt général et l'autre partie à des membres de la famille du bénéficiaire, entre autres.