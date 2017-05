Sénégal: Tournoi de Beijing - Le coach des Lionnes du basket apprécie la prestation de l'équipe

Moustapha Gaye le coach des Lionnes a donné une bonne appréciation sur le comportement de l'équipe nationale féminine lors du tournoi de Beijing. Malgré les trois défaites subies en autant de sorties face à la Chine, l'opération a été tout bénef pour ses joueuses pour le haut niveau mais aussi pour le reste de la préparation de l'Afrobasket. En attendant l'arrivée des «Cadres» pour les besoins de la deuxième phase qui mène à l'Afrobasket de Bamako en septembre prochain.

La série de matchs entre le Sénégal et la Chine organisée dans le cadre du tournoi challenge international de basket féminin aura été bénéfique pour les Lionnes. Malgré les trois défaites concédées en autant de sorties, c'est une appréciation positive que Moustapha Gaye, coach des Lionnes en fait. Après la lourde défaite subie d'entrée (100 à 63), les coéquipières de Ramata Dao et Couna Ndao se sont inclinées sur les scores de (65 à 36) et de (65 à 36).

«Nous avons rencontré une formation chinoise très forte. On est en préparation de l'Afrobasket à Bamako. J'apprécie la réaction d'ensemble de mes joueuses au tournoi de Chine. Il y a eu une bonne opération. La préparation a été courte mais c'était le prix à payer. Je crois que le plus important c'était d'avoir offert aux joueuses qui ont fait le déplacement la possibilité d'affronter la réalité du haut niveau et de mettre en exergue la préparation de l'Afrobasket», a-t-il souligné.

Avec ce tournoi de Chine, le coach des Lionnes a une occasion de travailler avec un groupe de joueuses dont la plupart seront en pôle position pour aborder les prochaines échéances futures notamment les jeux de la Francophonie prévus en Côte d'Ivoire. En perspective de la deuxième phase de la préparation, le coach des Lionnes entend aussi rester dans le prolongement des Jeux olympiques de Rio avec l'arrivée des «Cadres». « Nous espérons dans les jours à venir renforcer avec l'arrivée de Aya Traoré, Kiné Touré et autres Astou Traoré», précise t-il. En septembre prochain, les Lionnes, champion d'Afrique 2015 vont aller à Bamako pour défendre le trophée remporté à Yaoundé. Omar DIAW