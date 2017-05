Afin de cerner les causes de la violence à Dakar, l'institut africain de gestion urbaine, appuyé par le Centre de recherche pour le développement international (Crdi) va mener une enquête dans les communes des Hlm et de Médina Gounass. Prévue sur une période de trois ans, elle vise à fournir des données scientifiques sur les causes de la violence dans la capitale sénégalaise. Le lancement de l'étude a eu lieu hier, mercredi 10 mai.

Une étude sur la violence à Dakar, notamment dans les quartiers des Hlm et Médina Gounass dans la banlieue, sera menée pendant les trois prochaines années. Cette étude initiée par le Centre de recherches pour le développement international (Crdi) de l'ambassade du Canada et l'institut africain de gestion urbaine, vise d'une part, la production de connaissance pour l'influence des politiques étatiques. Mieux, il s'agira aussi de faire un diagnostic critique des facteurs qui expliquent le développement de la violence.

Pour le chargé de programme au Crdi, Ramatoulaye Dione, il s'agira de produire des données scientifiques afin de mieux établir la relation entre jeunes et violence dans un pays africain comme le Sénégal, composé en majorité d'une population juvénile. Pour le premier secrétaire et agent principal de développement section de la coopération pour le développement à l'ambassade de Dakar, Chantal Godin, la violence à Dakar n'épargne plus personne. Car, la ville est devenue le théâtre d'actes violents et qui sont malheureusement de plus en plus fréquents.

D'où, estime-t-elle, l'importance de savoir les causes de cette violence afin de développer des réponses adéquates. Le représentant du maire de la commune des Hlm, une des zones cibles, Babacar Diop, trouve pour sa part que des informations vérifiées sur les causes de la violence dans sa municipalité permettront de développer des politiques utiles. Le représentant de la commune de Medina Gounass, Malick Sy pense quant à lui, qu'une étude dans son quartier, où la violence gagne du terrain à cause de la pauvreté et d'autres problèmes liés à l'absence de système d'aménagement, ne peut qu'être salutaire. L'étude sera faite par une équipe de chercheurs évoluant dans des domaines tels que la sécurité publique, la sociologie et l'urbanisme.