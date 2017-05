Sénégal: Spectacle Black Clouds - Représentation de la fracture numérique entre le nord et le sud

Le public du Grand Théâtre a rendez-vous, ce vendredi 12 et ce samedi 13 mai, avec un spectacle autour de la fracture numérique entre le Nord et le Sud. Intitulé Black Clouds (Nuages noirs), le spectacle va aborder la question des enjeux du numérique. Le metteur en scène Fabrice Murgia, par ailleurs directeur du Théâtre national Wallonie-Bruxelles, et son équipe, était en conférence de presse hier, mercredi 10 mai, au Grand Théâtre National.

Selon le metteur en scène Fabrice Murgia et par ailleurs directeur du Théâtre national Wallonie-Bruxelles, il s'agit de faire un « portrait digital » entre le Nord et le Sud. Car, a-t-il dit, le spectacle est « relatif aux enjeux du numérique ». Black Clouds parle de la « manière dont l'accès ou le non-accès à l'internet est révélateur d'espoir, d'ouverture ou tout au contraire, est vecteur d'arnaque, de dérive, de fraude ».

C'est pour cela que le spectacle va surtout parler « d'une histoire d'amour », du « tourisme sexuel », des « escrocs en ligne qui sévissent », des « brouteurs » et des « enfants dans des décharges informatiques ». Black Clouds, qui a vu la participation de quatre comédiens, deux sénégalais et deux belges, va se présenter en wolof et en français. Fabrice Murgia s'est en effet « nourri de rencontres et d'expériences d'un atelier théâtral mené à Saly Portudal ». Le spectacle interroge sur notre vie.

Après une tournée en Belgique et en France, L'équipe de Black Clouds, qui séjourne à Dakar, devrait permettre de renforcer les échanges entre les acteurs. « Le but est d'utiliser les représentations planifiées au Grand Théâtre comme opération pilote afin de convier un maximum de professionnels du secteur culturel du Sénégal, d'Afrique de l'Ouest et de plus loin si possible ».

Outre le spectacle, le séjour de Black Clouds au Sénégal est marqué par des séances de formation. Ceci, en vue de « développer et offrir des modules de formation au numérique pour en savoir plus sur le code informatique et éveiller leur sensibilité au numérique de leur apprendre à coder, à développer des applications ou des contenus ».