Sénégal: Matam - Oréfondé tenaillé par les ordures

Oréfondé qui perd de plus en plus son éclat sous le poids considérable des déchets solides ménagers produits par ses habitants, attend des responsables municipaux et de l'Etat, des mesures d'appoint pour une salubrité conséquente.

«En sus de l'odeur nauséabonde qui vous tenaille, durant la nuit, on fait face aux moustiques qui vous rentrent dans les narines et la bouche, quand ils ne vous piquent pas. Le jour, ce sont bien sûr les mouches qui prennent d'assaut les concessions», se désole Kardiatou Malal Diop.

«A l'entrée du village, ce sont les ordures qui vous accueillent et en sortant du village, ce sont aussi les ordures qui vous disent au revoir», souligne Bocar Hamidou Mbathie, membre du conseil économique, social et environnemental (HCCT).

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.